涉謀害兩命 聖縣神祕教會遭訴

聖伯納汀諾縣一間神祕教會發生兩起命案，圖為受害者之一、前教會成員莫雷諾。（聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室提供）

聖伯納汀諾縣檢察官辦公室15日宣布，海梅特（Hemet）一家「行事祕密且高度操控」的教會，有多名教會領袖及成員涉兩起命案被起訴，受害者是一名失蹤的前教會成員及一名15年前死亡的4歲男童。

據The Press-Enterprise報導，檢察官安德森（Jason Anderson）指出，案件源於兩起原本各自獨立、歷時多年的調查，如今證據交會，揭露一個以控制與貪婪為核心的組織運作。

62歲的雪莉（Shelley Bailey Martin），自稱「女先知」，與丈夫、58歲的穆齊克（Darryl Muzic Martin，又稱「穆齊克牧師」），共同領導「His Way Spirit Led Assemblies」教會。檢方指控雪莉涉兩項謀殺，分別為前教會成員加內姆（Emilio Ghanem，40歲）失蹤，以及2010年4歲男童湯瑪斯（Timothy Thomas）死亡；穆齊克則被控在湯瑪斯一案中涉謀殺。

聖伯納汀諾縣一間神祕教會發生兩起命案，圖為受害者之一、4歲男童湯瑪斯。（聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室提供）

檢方指出，湯瑪斯當年被父母交由雪莉夫婦照顧，期間明顯病重並罹患闌尾炎，但相關人員未替其尋求醫療協助，導致男童2010年1月16日因闌尾破裂痛苦身亡。湯瑪斯的父親安德烈（Andre Thomas）亦因此被控謀殺。

在加內姆案件中，教會成員莫雷諾（Rudy Franco Moreno）被控謀殺及共謀罪。加內姆2023年5月25日在雷德蘭（Redlands）一家星巴克 露面後失蹤。警方表示，他在加入教會20年後，退出該組織，並自行成立病蟲害防治公司，隨即遭教會寄發停止侵權函並指其搶奪客戶。

警方調查發現，加內姆租用的日產Frontier皮卡曾出現在「大坪（Grand Terrace）」地區，後在莫哈維沙漠被發現遭焚毀棄置，車內留有與凶殺案相符的證據。檢方表示，目前沒有任何證據顯示加內姆仍然在世，不過其下落仍然不明。

雷德蘭市警局警長托伯（Rachel Tolber）表示，該教會成員刻意封閉、互相掩護，使調查面臨極大困難。警方為此執行數10張搜查令，分析大量數位與實體證據，並跨越多個司法轄區訪談。該案由加州 司法廳、聖伯納汀諾縣檢察官辦公室、科爾登市警局及河濱縣警局共同偵辦。

12月15日，該案相關被告在聖伯納汀諾高等法院出庭。被告雪莉對兩項謀殺罪及一項共謀罪不認罪。被告穆齊克對一項謀殺罪不認罪。被告莫雷諾也對一項謀殺罪及一項共謀罪不認罪。案件仍在審理中。