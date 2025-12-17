通宵派對、煙火、表演 南加跨年熱鬧秀一次看

Countdown NYE主打「從晚上玩到天亮」的派對體驗。現場除多舞台輪番演出外，也設置多處互動與拍照空間。（攝影：Orhun Uygur，Insomniac提供）

隨著2025年進入倒數，南加州 各地跨年 活動陸續登場，從市中心免費倒數派對、主題樂園夜間狂歡，到大型室內音樂慶典，為民眾提供多種迎接2026年的選擇。其中，由電子音樂廠牌Insomniac主辦的年度跨年活動Countdown NYE，因規模龐大、氣氛熱鬧，成為南加州跨年夜的焦點之一。

邁入第11屆的Countdown NYE今年首度移師洛杉磯 市中心，選在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）舉行。主辦單位表示，整座會展中心將被打造成沉浸式星際主題空間，規畫四大舞台，結合大型藝術裝置、燈光與視覺特效，活動自跨年前夕晚間7時持續至2026年1月1日清晨5時，讓參與者在倒數後仍能盡情狂歡。

大型跨年活動Countdown NYE將在洛杉磯會展中心舉行，自跨年前夕晚間7時持續至2026年1月1日清晨5時。（攝影：Jake West，Insomniac提供）

不少跨年活動在跨年倒數後就結束，而Countdown NYE主打「從晚上玩到天亮」的派對體驗。現場除多舞台輪番演出外，也設置多處互動與拍照空間，適合三五好友結伴參與。深受樂迷歡迎的「Red Light District」主題區今年也將回歸，以夜店風格與強烈視覺設計，成為現場話題亮點之一。

在演出陣容方面，今年邀請多組國際電子音樂人輪番登台，包括近年在年輕族群間人氣頗高的John Summit，以及以旋律風格著稱的Above&Beyond等人，音樂風格涵蓋流行電子、舞曲與重節拍形式。主辦單位表示，今年的演出陣容橫跨多種電子音樂風格，活動安排也兼顧整體氣氛與節奏，不論是否熟悉DJ或電子樂文化的民眾，都能找到合適的觀賞方式。

除了Countdown NYE，南加州跨年夜還有多項大型活動可供不同族群選擇。洛杉磯市中心的Gloria Molina Grand Park將舉辦年度免費跨年倒數活動，結合現場音樂、互動表演與大型投影倒數，主打開放空間與輕鬆氣氛，吸引不少家庭與親友前往體驗。

好萊塢環球影城也規畫年度跨年特別夜活動，延長園區營運時間，讓遊客在遊樂設施、主題娛樂與午夜倒數中迎接新年，成為結合娛樂與跨年的熱門選項之一。

在海岸地區，長堤（Long Beach）的歷史地標「瑪麗皇后號（Queen Mary）」將舉辦「New Year's Eve Aboard the Queen Mary」跨年派對，於郵輪內進行多舞台活動與倒數慶祝，是當地具代表性的付費跨年活動之一；洛杉磯縣政府每年在瑪利那岱瑞（Marina del Rey）舉辦的新年煙火秀，也吸引不少民眾前往海港周邊觀賞，以戶外夜景與煙火倒數迎接新年。