Parriot Open高爾夫賽 華人好手匯集

來自北加的NCCGA球會獲得團體總冠軍。（記者張宏╱攝影）

來自北美16支球隊百餘華人 高爾夫好手，日前齊聚在工業市舉辦的Parriot Open 2025年高爾夫公開賽，大家以球會友。

主辦方NGY Sports俱樂部代表Sean蘇表示，他們已連續舉辦四屆，Parriot Open知名度和影響力都在上升，今年參賽選手較去年有所增加。有不少參賽者更遠從東部、芝加哥和喬治亞州 等地趕來參賽。比賽場地絕佳，憑藉戰略性布置的障礙和起伏的果嶺，讓精確度和策略成為決定獲勝者的關鍵因素。

他表示，高爾夫球運動很適合華人，不僅能鍛煉身體且運動強度不是過於激烈，可謂老少皆宜。南加 華人高爾夫球隊數量也逐年遞增，他們還計劃成立Parriot自己的球隊，去外州打比賽。

經過激烈角逐，個人總桿第一名獲得者是Richard Yai， 來自北加的NCCGA球會獲得團體總冠軍，南加的72猛虎球隊獲得亞軍。男子最遠距離獎第18洞是Sam Lim， 女子最遠距離獎第18洞獲得者是Sally Wang。