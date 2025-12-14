Parriot Open高爾夫賽 華人好手匯集

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
來自北加的NCCGA球會獲得團體總冠軍。（記者張宏╱攝影）
來自北加的NCCGA球會獲得團體總冠軍。（記者張宏╱攝影）

來自北美16支球隊百餘華人高爾夫好手，日前齊聚在工業市舉辦的Parriot Open 2025年高爾夫公開賽，大家以球會友。

主辦方NGY Sports俱樂部代表Sean蘇表示，他們已連續舉辦四屆，Parriot Open知名度和影響力都在上升，今年參賽選手較去年有所增加。有不少參賽者更遠從東部、芝加哥和喬治亞州等地趕來參賽。比賽場地絕佳，憑藉戰略性布置的障礙和起伏的果嶺，讓精確度和策略成為決定獲勝者的關鍵因素。

他表示，高爾夫球運動很適合華人，不僅能鍛煉身體且運動強度不是過於激烈，可謂老少皆宜。南加華人高爾夫球隊數量也逐年遞增，他們還計劃成立Parriot自己的球隊，去外州打比賽。

經過激烈角逐，個人總桿第一名獲得者是Richard Yai， 來自北加的NCCGA球會獲得團體總冠軍，南加的72猛虎球隊獲得亞軍。男子最遠距離獎第18洞是Sam Lim， 女子最遠距離獎第18洞獲得者是Sally Wang。

美國國際經貿總商會也在當天舉辦第四屆理監事就職典禮。Sean蘇為美國國際經貿總商會新任會長。

NGY Sports俱樂部日前在工業市舉辦Parriot Open第四屆2025...
NGY Sports俱樂部日前在工業市舉辦Parriot Open第四屆2025年高爾夫公開賽，圖為主辦方代表蘇夏強（右三）、Sean蘇（右二）和裁判合影。(記者張宏╱攝影）
南加華人業餘高爾夫球手日益活躍，大家以球會友。（記者張宏╱攝影）
南加華人業餘高爾夫球手日益活躍，大家以球會友。（記者張宏╱攝影）
Sean蘇（左一）成為美國國際經貿總商會新任會長，他為名譽會長頒發聘任牌。（記者...
Sean蘇（左一）成為美國國際經貿總商會新任會長，他為名譽會長頒發聘任牌。（記者張宏╱攝影）
美國國際經貿總商會也在當天舉辦第四屆理監事就職典禮。（記者張宏╱攝影）
美國國際經貿總商會也在當天舉辦第四屆理監事就職典禮。（記者張宏╱攝影）

