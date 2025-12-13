我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

魚抽菸斗、蝦戴高頂帽…復古菜單藝術成集市時尚新寵

記者啟鉻／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
復古菜單藝術攤位，在集市裡常吸引人駐足欣賞。（記者啟鉻／攝影）
復古菜單藝術攤位，在集市裡常吸引人駐足欣賞。（記者啟鉻／攝影）

在假日季，如果逛逛南加州各地舉辦的集市，會發現其中攤位「復古菜單藝術」（Vintage Menu Art），吸引不少駐足者看個究竟。或許有人疑問：「復古菜單，也能成為藝術品嗎？」 資深餐飲人士李宇澄表示，人們若喜歡這家餐廳美食，且能喚起懷舊情感，就能成為藝術品。

據LA Weekly、BBC報導，有科學研究顯示，懷舊對健康與情緒福祉有益，能提升心情並激發靈感。如果有什麼能讓人感到溫暖和愉悅，那就是在Playa Vista農夫市集、玫瑰碗（Rose Bowl）跳蚤市場以及長堤（Long Beach）古董市集看到的復古菜單藝術。

這項藝術的推動者Barbara McMahon與Eugen Beer，從世界各地拯救復古餐廳與酒吧的菜單，並將其轉化為精美的藝術印刷品。他們不僅與私人收藏家合作，也與公共機構合作，例如圖書館與美國烹飪學院，收集標誌性餐廳的原始菜單。

這些菜單會被掃描，經過細緻修復與數位處理，讓它們看起來如同原版，只是去除部分咖啡漬、肉汁痕、折痕與紙張破損。有些菜單由專業藝術修復師修復，一些則由數位藝術家清理。這些來自世界各地的菜單收藏，年代涵蓋1813年至1980年代。

其中包括原版Brown Derby菜單，內含餐廳老闆Bob Cobb的沙拉，如今已更名為Cobb Salad。還有1940年代早期華埠的Kim Ling Inn菜單，其也被稱為North Broadway的高樓「House of Quality Food」，提供夾層休息室的免費算命服務。

據Vintage Menu Art官網資訊，復古菜單藝術的收藏，涵蓋全球菜單，尤其偏愛1930至1960年代作品。這一時期，餐廳業主會聘請插畫家與藝術家設計菜單，創作出充滿奇幻與幽默感的插畫：魚抽菸斗、蝦戴高頂帽、豐滿女子騎在龍蝦背上等生動畫面，反映當時美食文化與藝術風格的活力。

「Play with Numbers」等發明專利擁有者王家樂說，他平時也有收藏愛好，比如收藏已在很多地方見不到的Sear's百貨早期貨物清單，它反映早期年代社會經濟生活狀況，看到上面有出售的女士馬甲、馬車配件，當時人們所需物品非常齊全，喚起懷舊情感。實際上復古菜單藝術也是一樣，很能喚起人們第一次約會、紀念日或家庭聚餐回憶的珍貴禮物。

復古菜單會被掃描，經過細緻修復與數位處理，讓它們看起來如同原版。（記者啟鉻／攝影...
復古菜單會被掃描，經過細緻修復與數位處理，讓它們看起來如同原版。（記者啟鉻／攝影）

加州 華埠 長堤

上一則

托Google Maps的福 加州無名小鎮福德谷躍旅遊熱點

下一則

藉助AI 可隨時與聖誕老人通話、重現懷舊場景

延伸閱讀

華裔企業家余宋雅捐90萬 MoMA PS1明年起免費開放3年

華裔企業家余宋雅捐90萬 MoMA PS1明年起免費開放3年
諾貝爾燈節向和平致意 點亮斯德哥爾摩黑暗冬夜

諾貝爾燈節向和平致意 點亮斯德哥爾摩黑暗冬夜
李奧納多狄卡皮歐談AI：缺乏人性 無法被視為真藝術

李奧納多狄卡皮歐談AI：缺乏人性 無法被視為真藝術
談藝／大都會博物館 明春將展「服裝與身體」

談藝／大都會博物館 明春將展「服裝與身體」
出售限量數位複製畫 博物館闢新財源

出售限量數位複製畫 博物館闢新財源
台藝術家受邀溫哥華「異地誌」

台藝術家受邀溫哥華「異地誌」

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控