魚抽菸斗、蝦戴高頂帽…復古菜單藝術成集市時尚新寵

復古菜單藝術攤位，在集市裡常吸引人駐足欣賞。（記者啟鉻／攝影）

在假日季，如果逛逛南加州 各地舉辦的集市，會發現其中攤位「復古菜單藝術」（Vintage Menu Art），吸引不少駐足者看個究竟。或許有人疑問：「復古菜單，也能成為藝術品嗎？」 資深餐飲人士李宇澄表示，人們若喜歡這家餐廳美食，且能喚起懷舊情感，就能成為藝術品。

據LA Weekly、BBC報導，有科學研究顯示，懷舊對健康與情緒福祉有益，能提升心情並激發靈感。如果有什麼能讓人感到溫暖和愉悅，那就是在Playa Vista農夫市集、玫瑰碗（Rose Bowl）跳蚤市場以及長堤 （Long Beach）古董市集看到的復古菜單藝術。

這項藝術的推動者Barbara McMahon與Eugen Beer，從世界各地拯救復古餐廳與酒吧的菜單，並將其轉化為精美的藝術印刷品。他們不僅與私人收藏家合作，也與公共機構合作，例如圖書館與美國烹飪學院，收集標誌性餐廳的原始菜單。

這些菜單會被掃描，經過細緻修復與數位處理，讓它們看起來如同原版，只是去除部分咖啡漬、肉汁痕、折痕與紙張破損。有些菜單由專業藝術修復師修復，一些則由數位藝術家清理。這些來自世界各地的菜單收藏，年代涵蓋1813年至1980年代。

其中包括原版Brown Derby菜單，內含餐廳老闆Bob Cobb的沙拉，如今已更名為Cobb Salad。還有1940年代早期華埠 的Kim Ling Inn菜單，其也被稱為North Broadway的高樓「House of Quality Food」，提供夾層休息室的免費算命服務。

據Vintage Menu Art官網資訊，復古菜單藝術的收藏，涵蓋全球菜單，尤其偏愛1930至1960年代作品。這一時期，餐廳業主會聘請插畫家與藝術家設計菜單，創作出充滿奇幻與幽默感的插畫：魚抽菸斗、蝦戴高頂帽、豐滿女子騎在龍蝦背上等生動畫面，反映當時美食文化與藝術風格的活力。