亞裔女被空服歧視 威脅趕下飛機 乘客：好糟糕

洛杉磯訊
亞裔女演員提告遭空服騷擾與歧視，並被威脅趕下飛機。（示意圖取自Unsplash.com）
亞裔女演員鄭夏洛特（Charlet Chung，音譯），近日向加拿大西捷航空（WestJet）提起7萬5000美元的訴訟，她稱飛行途中遭到乘客與空服人員的騷擾與歧視，並被威脅趕下飛機，她說，「整個航程中，我幾乎成了他們的空中囚犯，這種感受痛苦至極」。

據每日郵報（Dailymail）等媒體綜合報導，42歲的鄭夏洛特因在熱門遊戲「守望先鋒」（Overwatch）中為角色D.Va配音知名。她2日在加州提交訴訟，稱她搭乘西捷航空，從加拿大Winnipeg前往洛杉磯的航班途中，遭受空服人員「騷擾與歧視」，並稱航空公司事後試圖讓她保持沉默。

鄭夏洛特表示，事件發生在去年11月，她搭乘西捷航班飛往洛杉磯，飛機起飛後不久，坐在後方的白人男性乘客連續20多分鐘踢她的座椅。鄭夏洛特回頭了解情況時，對方粗暴地對她辱罵髒話「F**k off」，她震驚之餘，向一名叫Tricia的空服人員求助，卻遭遇更意想不到的對待。鄭夏洛特稱，Tricia不但沒有了解事發過程，還立刻站在白人男性乘客一方，甚至因她重述對方的辱罵字眼責備她，言辭帶有明顯的輕蔑與敵意。

鄭夏洛特表示，Tricia以「使用不當語言」為由警告她，甚至告訴她若不換座位就必須下機。她被遞上一份寫著「可能遭逮捕」的文件，內容提及若持續使用「言語辱罵」或錄影將面臨嚴重後果。鄭夏洛特回憶整個過程深感羞辱，她指出，在接下來長達四個半小時的飛行中，她持續受到機組人員的冷漠和敵意對待。

事發後，鄭夏洛特在TikTok上公開視頻，累積逾千萬次觀看，視頻記錄她與空服人員Tricia交談片段，稱這段經歷讓她出現「恐慌」，甚至產生類似「創傷後壓力症候群」（PTSD）反應。「整個航程中，機組人員不斷對我施壓和騷擾，我在空中幾乎成了他們的囚犯，這種感受痛苦至極。我被困住了。」

據悉，涉事白人男乘客事後向鄭夏洛特發出書面道歉，承認不當行為，並表示他目睹空服人員對鄭夏洛特的態度「非常糟糕」。鄭夏洛特表示，她對該名乘客並無惡意，強調真正的問題不在這名乘客，而是航空公司的處理方式以及其中可能涉及的歧視、偏見。

西捷航空2025年1月18日在聲明中指出，公司已對此事件展開完整調查，並稱「雖然當事人的飛行體驗確實不愉快，但根據現有資訊，她對西捷航空的騷擾與歧視指控並無根據。」鄭夏洛特指出，事發後，西捷航空試圖讓她噤聲，但該公司否認曾要求當事人保持沉默，並強調自2024年11月起，便依照鄭夏洛特要求，通過其法律代表進行溝通。航空公司表示，他們原則上不會公開討論此類控訴，但由於當事人的聲明可能造成誤解，因此公司需要澄清。

鄭夏洛特最新聲明指出，航空公司說法與實際完全相反，她認為自己被航空公司暗示為「撒謊者」，最終更被完全拒絕回應。

維基百科顯示，鄭夏洛特出生於南加州長堤市，出生名為Chihye Takahashi Chung。父親是南韓人，母親為日本人，鄭夏洛特2001年畢業於鑽石吧高中，曾擔任多部電視劇角色、以及配音演員。

歧視 加州 洛杉磯

