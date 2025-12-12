下加利福尼亞州 明年續收遊客稅

下加利福尼亞（Baja California Sur）政府宣布，「擁抱它（Embrace It）」強制性旅客費用，將持續至2026年。(embraceit.bcs.gob.mx)

洛杉磯 福斯新聞台FOX 11報導，墨西哥 關鍵州下加利福尼亞（Baja California Sur）政府宣布，一個名為「擁抱它」（Embrace It）強制性旅客費用將持續至2026年；這項旅客費用受政府機關及私營機構共同支持，確保每位國際遊客履行繳納稅款的法律義務。

這項措施適用於12歲以上，從陸地邊境 入境，或經由下加利福尼亞州南部的洛斯卡波斯（Los Cabos）、卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）、拉巴斯（La Paz）與洛雷托（Loreto）入境的旅客。這些旅客可於行前線上支付，或抵達目的地後再繳費，完成付款後，系統會出現一分帶有專屬QR Code的電子證明，可於機場或入境港口隨機要求出示，以確認遊客是否遵守規定。

這筆收入將用於環境保護、改善旅遊基礎建設，及支持該地未來社會與文化發展計畫等。

根據太平洋機場集團（Pacific Airport Group）統計數據，2025年1月至8月，下加利福尼亞共有超過385萬8600外國遊客人次，與2024年同期相比，成長0.93%。

墨西哥旅遊稅局收入機構主管科爾多瓦（Hugo Chapoy Córdova）表示，「對外國遊客來說，清晰明確的要求至關重要。我們的承諾是維持一個安全、簡單且容易使用的數位支付流程，提供給選擇前往下加利福尼亞州南部旅客。」民眾可上embraceit.bcs.gob.mx/。