我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

下加利福尼亞州 明年續收遊客稅

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
下加利福尼亞（Baja California Sur）政府宣布，「擁抱它（Embrace It）」強制性旅客費用，將持續至2026年。(embraceit.bcs.gob.mx)
下加利福尼亞（Baja California Sur）政府宣布，「擁抱它（Embrace It）」強制性旅客費用，將持續至2026年。(embraceit.bcs.gob.mx)

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，墨西哥關鍵州下加利福尼亞（Baja California Sur）政府宣布，一個名為「擁抱它」（Embrace It）強制性旅客費用將持續至2026年；這項旅客費用受政府機關及私營機構共同支持，確保每位國際遊客履行繳納稅款的法律義務。

這項措施適用於12歲以上，從陸地邊境入境，或經由下加利福尼亞州南部的洛斯卡波斯（Los Cabos）、卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）、拉巴斯（La Paz）與洛雷托（Loreto）入境的旅客。這些旅客可於行前線上支付，或抵達目的地後再繳費，完成付款後，系統會出現一分帶有專屬QR Code的電子證明，可於機場或入境港口隨機要求出示，以確認遊客是否遵守規定。

這筆收入將用於環境保護、改善旅遊基礎建設，及支持該地未來社會與文化發展計畫等。

根據太平洋機場集團（Pacific Airport Group）統計數據，2025年1月至8月，下加利福尼亞共有超過385萬8600外國遊客人次，與2024年同期相比，成長0.93%。

墨西哥旅遊稅局收入機構主管科爾多瓦（Hugo Chapoy Córdova）表示，「對外國遊客來說，清晰明確的要求至關重要。我們的承諾是維持一個安全、簡單且容易使用的數位支付流程，提供給選擇前往下加利福尼亞州南部旅客。」民眾可上embraceit.bcs.gob.mx/。

墨西哥 邊境 洛杉磯

上一則

華文文創峰會 6作家、藝術家獲殊榮

下一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

延伸閱讀

美旅遊業不滿要審旅客社群紀錄 議員諷：直接禁止觀光更簡單

美旅遊業不滿要審旅客社群紀錄 議員諷：直接禁止觀光更簡單
試圖非法入境韓國 8名中國人被判刑最多1年

試圖非法入境韓國 8名中國人被判刑最多1年
墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝

墨西哥將提高關稅 印度汽車相關產業首當其衝
墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響

墨西哥對亞洲開徵新關稅 稅率最高50% 逾1400項商品受影響
入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了
墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

墨西哥批准實施最高達50%關稅 中國、亞洲1,400項商品遭殃

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪