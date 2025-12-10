托世界盃的福 洛城-非洲明年開直飛

我的頻道

記者張宏╱綜合報導
摩洛哥皇家航空計畫於6月開通從摩洛哥卡薩布蘭卡Mohammed V國際機場（CMN）至洛杉磯國際機場（LAX）的航線，這將是LAX唯一一條直飛非洲客運航線。（Royal Air Maroc網站）
明年洛杉磯飛非洲有直飛航線啦！因為即將到來的世界盃，洛杉磯將與非洲拉近許多距離，摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc ）計畫於6月開通從摩洛哥卡薩布蘭卡Mohammed V國際機場（CMN）至洛杉磯國際機場LAX）的航線。這將是目前LAX唯一一條直飛非洲客運航線。

據Pointsguy網站，該航班將於6月7日起每周營運三班，分別在周二、周五和周日。飛往洛杉磯的航班於凌晨4點從卡薩布蘭卡起飛，上午8時20分抵達洛杉磯，而飛往卡薩布蘭卡航班是上午10時20分從洛杉磯起飛，隔天凌晨5時25分抵達（所有時間均為當地時間）。該航空公司計畫使用波音787-8夢幻客機執飛該航線，該機型設有274個座位，其中包括18個商務艙座位。

在航空公司官網現在預訂明年6月中旬往返洛杉磯到卡薩布蘭卡的經濟艙機票，大概在1100美元左右，直飛的飛行時間是11個小時，而現在去卡薩布蘭卡都需要至少轉機一次，飛行時間在14個小時到17個小時之間，新航線無疑更節省時間。

摩洛哥皇家航空是寰宇一家聯盟成員，新增洛杉磯是其在美國的第四個目的地，其他三個目的地分別是紐約甘迺迪國際機場（JFK）、邁阿密國際機場（MIA）和華盛頓特區附近的杜勒斯國際機場（IAD）。

目前尚不清楚摩洛哥皇家航空預計洛杉磯航線的持續需求量有多大，但該航線開通後很可能會出現顯著增長，首航時間距離2026年世界盃開幕僅四天。本屆世界盃由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦，將在包括洛杉磯在內的16個城市舉行。

摩洛哥已獲得世界盃參賽資格，並在周五分入C組，與巴西、海地和蘇格蘭同組。美國隊則被分在D組，對手包括巴拉圭、澳洲以及一場歐洲附加賽的勝者。一旦世界杯結束，該航空公司有可能透過提供從LAX到非洲各地眾多目的地的經停服務繼續擴大市場需求。

對於計畫前往摩洛哥的旅客而言，由於該航空公司是寰宇一家聯盟成員，因此可使用聯盟其他成員航空公司，如美國航空和阿拉斯加航空的里程來預訂這些航班。

