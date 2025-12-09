蒙市擬建資料中心 市議會臨場延後審議

我的頻道

記者劉子為／綜合報導
蒙市近期的一個開發案計畫在Saturn大道1977號原兩層空置辦公大樓所在地興建大型資料中心，規模為24萬7480平方呎。（蒙市政府提供）
南加華人聚居區蒙特利公園市的一項資料中心（Data center）開發案近日引發關注。市議會原訂於3日晚審議該案，但在會議開始約十分鐘後臨時決定將討論延後至2026年1月21日。市府表示，希望確保居民能先取得更完整資訊，再進行後續決策。不少提前到場的居民對此感到意外，認為市府和開發商在先前資訊公開方面仍有不足。

根據市府在當晚會議中提交的正式報告，開發案最新版本規模為24萬7480平方呎，將在Saturn大道1977號原兩層空置辦公大樓所在地興建大型資料中心。文件指出，該處建物自2016年起即呈空置狀態，此案將以整地方式全面重建園區。資料中心將全年無休、全天候運作，以滿足企業客戶對伺服器設備的運算需求。市府並依據停車需求分析指出，資料中心預計配置26名員工，而安保人員需24小時在場，以維持場內控管與安全。

市府文件顯示，新建物長約900呎、深238呎，建築部分區域為兩層，設備平台結構高度最高可達50呎以上。由於建築高度和設備量均超出一般分區法規限制，市府報告明確指出，開發商需透過發展協議取得BRDZ特別規畫區指定，方能依規畫興建相關設施。

會議發言情況顯示，居民關注的焦點主要集中在資料中心本身可能對社區帶來的實際影響，包括24台柴油備援發電機運轉時的噪音與排放、變電站與高耗能設備導致的整體用電需求、建物高度與量體對周邊街景與居住感受的改變，以及施工與未來營運期間可能帶來的交通壓力。同時，不少居民對於過去相關資訊傳遞是否充足、社區是否在早期就被納入討論，也表達了疑慮。

會場上，關於審議延期的決定引發不少民眾情緒反應。根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）報導，一些居民原本準備在當晚發言，並事前花費時間蒐集資料、向鄰里討論評估內容，卻在開場不久得知審議將延至明年。他們形容此舉令人挫折，並擔憂討論時間一再延後，可能削弱社區聲音的影響力。

市長楊安立在會中表示，自己在會前兩日收到大量居民書面意見，內容涉及環境負擔、噪音排放、建物高度、用水與用電需求、社區溝通程序，以及土地替代用途等多層次疑慮。她強調，審議延期並非為阻擋居民發言，而是希望確保「所有人都能掌握同樣的資訊」。

楊安立指出，該案近年來雖持續進入市府技術與規畫審查，但社區對最新設計內容的理解集中於最近一段期間，說明市府有必要在後續提供更具透明度的資料。她重申，市府並不尋求倉促通過，若居民在下次會議前仍認為資訊不足，市府願意再次延後審議，以便社區能在充分掌握背景的前提下參與討論。

資料中心示意圖，圖為從Saturn大道望向中心西南側的視角。（取材自市政府報告）
市議會原訂於3日晚間審議該案，但在會議開始約十分鐘後臨時決定將討論延後至2026...
蒙特利公園市 聖蓋博 南加

