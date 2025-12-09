洛杉磯仇恨犯罪逼近歷史高點 亞裔中華裔受害第2多

我的頻道

記者劉子為╱洛杉磯報導
洛杉磯縣人際關係委員會發布「2024年度仇恨犯罪報告」，全縣共記錄1355件仇恨犯罪。（會議截圖）
洛杉磯縣人際關係委員會（LACCHR）日前發布「2024年度仇恨犯罪報告」，指出全縣去年共記錄1355件仇恨犯罪，為44年來第二高。其中以種族、族裔與國籍為動機的攻擊最為普遍，受害者多達678人，創下新紀錄。雖然整體反亞裔仇恨犯罪未再重現疫情高峰時的激增，但報告指出，亞裔社區的安全感，仍持續受衝擊。

報告指出，去年反亞裔仇恨犯罪從79件降至52件，但亞裔仍是縣內第三大仇恨受害族群。值得注意的是，華裔為亞裔受害者中比例第二高的族裔，約占兩成。從案發型態看，約九成案件涉暴力，最常見為普通攻擊、恐嚇與加重攻擊；40%發生在公共場所、23%在商家、19%在住家。

洛縣人際關係委員會主席Helen Chin在記者會中表示，洛縣正遭遇「第二波前所未見的仇恨潮流」，涵蓋不同背景和族裔的社群。「我們的首要任務，是確保每位受到攻擊的居民都能被看見，受到支持。」委員會執行長Robin Toma也指出，洛縣建立「LA vs Hate」系統，正是因為許多受害者不願直接向警方求助，縣府希望提供一個保密、多語、可匿名的替代管道，讓更多居民能安全報案。

世界日報記者在會上指出，華裔與亞裔社區中，常見因語言能力不足、文化因素、害怕事情惡化或擔心報復而選擇不報案，特別是長者與新移民，即便遭受仇恨攻擊，也可能保持沉默。縣府將如何觸及這些不願主動發聲的族群，確保他們也能獲得支援。

Toma回應，除現行的線上與電話通報服務外，縣府正在開發簡訊報案方式，讓「不想打電話、不想填寫表單」的民眾，也能方便求助。他並指出，縣府與亞美公義促進中心、亞太裔平等聯盟等社區組織合作，所有外展活動也提供中文等多語服務。Toma透露，一部專為亞裔與弱勢長者設計的「長者自我防護訓練影片」已在製作中，靈感來自疫情期間大量針對亞裔長者的攻擊。

洛杉磯市警局刑事偵查處長Alan Hamilton表示，警局已完成一系列專為AAPI社群舉辦的仇恨犯罪外展活動，該計畫最初源自亞裔社區提出的需求，即便相關的補助結束，LAPD仍會持續在各地推動相關工作。他強調，警局正尋求更多資源，以擴大與亞裔居民的直接接觸。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，仇恨犯罪對整個社區造成深遠影響，「任何因身分被鎖定的攻擊，不只是對個人的傷害，也是對整個社區的冒犯。」他強調，縣警局會以最高優先級調查仇恨動機案件，並確保加害者被追究責任。

儘管今年整體仇恨犯罪較去年微幅下降1%，但官員與社區組織均指出，數據無法完全呈現被壓抑的受害情況。縣府呼籲民眾若目擊或遭遇仇恨事件，可透過LA vs Hate官網取得中文等多語服務，包括保密通報、心理支持及法律諮詢。

完整「2024年仇恨犯罪報告」及詳細族裔統計資料可至洛杉磯縣人際關係委員會網站查詢https://hrc.lacounty.gov/

雖然整體反亞裔仇恨犯罪未再重現疫情高峰時的激增，但報告指出，亞裔社區的安全感，仍持續受到衝擊。（會議截圖）

