加班、小費免稅？前提：夫妻年收未逾30萬

記者謝雨珊／洛杉磯報導
川普總統在「大又美法」當中為領取加班費、小費的勞工提供減稅福利。(示意圖取自unsplash）
大又美法案為領取加班費、小費的勞工，提供減稅福利。根據該法，員工收到的小費（包括客人自願給的現金小費及收費小費）及加班費在2025年至2028納稅年度，享受全新稅收抵免。

華裔資深理財規劃師及會計師Lawrence Pon對小費新規指出，只要在傳統依賴小費的行業工作，而且沒有做逐項列舉扣除，就能把部分小費收入，從「調整後總收入」中扣除，最高可扣減2萬5000美元。整體看，這項措施被視為替餐飲、旅宿、服務等行業的勞工，減輕一點稅負壓力。

這項新規適用透過W-2、1099-K、1099-NEC或Form 4137申報的小費收入，雖然還是要繳薪資稅，但至少能少算一部分。

這項小費扣除新規設有上限。單身納稅人最高可抵扣1萬2500美元，夫妻合併申報則可達2萬5000美元。同時高收入族群不適用這項優惠，例如2025年單身收入超過15萬美元，或夫妻合併申報超過30萬美元，就無法享受抵扣。另根據Yahoo等多家媒體報導，若是已婚納稅人，必須採夫妻合併申報方式，才能使用這項小費抵扣優惠。

以一名調整後總所得（MAGI）為18萬5000萬美元的納稅人為例，由於單身申報的逐步取消門檻為15萬美元，該納稅人超出門檻的部分為3萬5000美元。依規定，每超過1000美元，扣除額便要減少100美元，因此共被扣減3500美元。將這筆縮水金額從單身最高可扣除的2萬5000美元中扣除後，該納稅人最終仍可享有2萬1500美元的小費收入扣除。

除小費扣除外，美國勞工若領取符合「公平勞動標準法（FLSA）」第7條規範的「合格加班費」，也可享免稅優惠。不過這項優惠目前同樣只有在2025年起至2028年有效。

Lawrence Pon指出，無論你以前是採用標準扣除還是逐項列舉，都能申請這項扣除。可扣除的部分指的是加班工資中、超過你原本時薪的那一段，也就是常說的「一倍半加班費」裡的「多出的一半」。和小費扣除相同，必須是已在W-2、1099或其他指定表格申報的加班收入，才符合資格。

Lawrence Pon舉例，假設一名時薪20美元、加班時薪30美元的員工，僅能就兩者差額的10美元享有扣除。以另一名單身的員工為例，他的時薪為22美元、每周工作50小時、一年工作40周共領取4萬4000美元，加班工資為33美元、全年加班500小時合計1萬6500美元，總收入達6萬500美元。依照新規，加班免稅額即為33美元與22美元的差額所累計的5500美元；若適用12%稅率，實際可減少約660美元稅負。

領取符合資格加班費的勞工，可在報2025年稅表時申請這項抵稅優惠。（Lawren...
領取符合資格加班費的勞工，可在報2025年稅表時申請這項抵稅優惠。（Lawrence Pon提供）

小費 華裔

