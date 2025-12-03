來美30多年 無前科亞裔男婚姻綠卡面談被捕

黃泰河（左）與妻子迪亞茲（右）於今年結婚，原本盼透過合法管道取得綠卡，卻在移民局面談時突遭ICE拘留。（GoFundMe截圖）

根據ABC7電視台報導，一名在美無犯罪紀錄的39歲亞裔男子，日前在洛杉磯 市中心移民 局進行婚姻綠卡 面談時，突遭移民及海關執法局（ICE）拘留，目前仍被關押於聖伯納汀諾縣亞德蘭多拘留中心（Adelanto Detention Center），預計到2026年3月才再度開庭。他的妻子近日發起募款行動，希望社會協助籌措保釋金，讓丈夫早日重獲自由。

被捕男子黃泰河（Hwang Tae-ha，音譯）自三個月大隨家人來美，已在洛杉磯生活超過20年，一直以來在餐廳擔任服務生，勤奮工作、自給自足，並無任何犯罪紀錄。今年2月，他與現任妻子迪亞茲（Xelena Diaz）結婚後，即依法展開婚姻綠卡申請，卻在10月29日的例行面談中遭到拘留，讓新婚生活陷入巨變。據家屬轉述，黃泰河在拘留後僅能透過電話簡短聯繫，他表示，自己從未預料會在面談現場被逮捕，形容當下「極為驚恐與沮喪」。

妻子在募款網頁上描述黃泰河的人生，自幼堅強面對挑戰。他兒時曾因姊姊罹患癌症，由親戚輪流照顧成長，成年後仍保持善良與韌性，不僅持續工作維生，亦積極貢獻社區。她形容丈夫為「風趣、體貼且富有智慧的人」，兩人相識於洛杉磯，一見傾心，婚後即展開穩定生活，盼透過合法途徑取得永久居留資格，未料卻遇此波折。

事件起因可追溯至2024年5月。當時，黃泰河因前段婚姻綠卡案被安排出庭，但由於離婚後搬遷，未收到法院通知，導致未能如期出席。法院隨後下達遣返令，而他本人與家屬全然不知，直至今年10月的綠卡面談才首次得悉。在律師協助下，移民法官已於11月26日撤銷該遣返令，並排定2026年3月27日舉行新一輪聽證。然而黃泰河至今仍未獲准保釋，案件審理前恐須持續羈押。

移民律師哈斯巴尼（Habib Hasbani）指出，類似情況愈來愈常見，民眾在移民局安排的程序中突遭拘捕，已使許多家庭望而卻步。「不少人現在對移民面談感到恐懼，有些甚至為被拘留做預先準備。」

由於所有積蓄已用於律師費與申請流程，黃泰河的妻子近日發起GoFundMe募款行動，標題為「幫助黃泰河回家」（Help Bring Taeha Home）。她在募款說明中提到，丈夫一直是家庭主要經濟來源，他被拘留後，家庭不僅面臨經濟壓力，也承受巨大情感打擊。她希望社會各界能協助他們度過難關，「無論是捐款，或只是轉發我們的故事，都意義重大。」