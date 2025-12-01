市府：若收罰單 可線上平台申訴

我的頻道

記者劉子為/洛杉磯報導
洛杉磯市交通局表示，民眾可透過市政服務熱線311通報損壞標示；若因標牌問題而被開罰，也可透過線上流程提出申訴。（受訪者提供）
洛杉磯部分街區因街道環境複雜，加上停車牌遭遮擋、涂鴉或退色，使停車規則難以辨識。部分駕駛者誤判規則後收到罰單或遭拖車，引發對市府維護作業的關注。洛杉磯市交通局（LADOT）對此表示，民眾可透過市政服務熱線311通報損壞標示，若因標牌問題而被開罰，也可透過線上流程提出申訴。

根據洛杉磯時報過往報導，市府曾在部分街區試行「簡化版停車牌」，主要針對「規則內容繁複、排列密集」問題，希望減少因資訊難以理解而造成的誤會。然而該試點僅限於少數地段，改動內容也不涉及停車牌維護、可視性或街邊環境等層面。NBC Los Angeles電視台之後的調查顯示，即便停車牌的內容更清楚，街道現場仍可能因標示被遮蔽或損壞，使駕駛無法判讀規則。

LADOT發言人Colin Sweeney向本報記者表示：「我們負責街道上所有關於停車規則的標示安裝與維護。如果居民遇到標示破損、模糊或被遮擋，建議使用311系統提交照片與位置，市府將安排人員檢查。」他並指出，「即便罰單已開出，駕駛人仍可透過Parking Violations Bureau的線上平台提出申訴或上訴，我們會依程序重新審查案件」。

Sweeney還指出，針對因停車標示問題造成爭議的案件，停車違規部門提供以下三階段申訴流程：

第一，初步審查：駕駛須在罰單開出後21日內，或收到第一次逾期通知後14日內提出爭議。民眾可上傳照片、現場影片、標示被遮蔽或退色的證據。若罰款已付，即視為放棄爭議權。

第二，行政聽證：若不服初步審查決定，可在決定寄出後21日內申請聽證。申請者可選擇書面方式或親自出席，並補充更多證據，如夜間拍攝判讀困難、被遮蔽的標示設置位置照等。

第三，法院上訴：若對聽證結果仍不滿，可依據加州車輛法規（California Vehicle Code）相關規定，在決定寄出後30日內向法院提出上訴，由法官審理最終結果。

民眾若因拖車或標示混亂情況提出爭議，建議保留以下資料：停車牌被遮擋、退色或刮損的近景與全景照片；拖車收據、罰單副本；311系統申訴編號等往來紀錄；不同時間、不同角度拍攝的停車牌與街道環境；以及停車當時車輛位置與標示位置的關係照。

由於市中心部分地區帳篷與攤販密集，街邊標示可視度受到影響。在地商家與居民呼籲市府應加強標示巡檢、清理遮擋物與及時替換破損牌面，以避免駕駛人因無法辨識停車規則而承擔罰款或拖車損失。

