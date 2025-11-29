時髦不貴 科技小物聖誕送禮新寵

我的頻道

記者楊青／綜合報導
外型吸睛的「Hover Globe」懸浮地球儀，瞬間讓辦公桌科技小升級。（取自購物網consumerbags.com）

火雞大餐剛吃完，民眾開始為選購聖誕禮物絞盡腦汁。今年，網路熱銷的科技小物成為節日送禮的新寵，創意、貼心、價錢不貴。據購物網ConsumerBags總結幾項送禮好選擇，從家庭安全小物到手工商品，從全家同樂的運動玩具，到個人隨身保養品，再到為同事和朋友量身定做的小擺設，不少商品售價落在60美元以下。

安全是居家生活的第一要務。「Mini Guard Cam」今年成為不少家庭的聖誕採購選項。這款免安裝、免訂閱費，並能以磁吸固定在家中角落或戶外金屬表面的迷你監控攝影機，還可放在嬰兒房充當臨時監視器，或者用來查看寵物在家中的活動情況，成為節日期間的實用小禮物之一。

馬克杯是聖誕節傳統且普遍受歡迎的禮物，但今年如果還送千篇一律的馬克杯，就落伍了。「手工」是今年送禮的關鍵元素，比如手工製作的「Chapter Book Mug」以立體書本造型，吸引書迷族群，而且每個杯子都有細微差異，不少家長買來送給正在培養閱讀習慣的青少年，象徵鼓勵與陪伴。其他帶有個人風格的馬克杯，也將受青睞。

Galaxy Ball可在空中旋轉、滑翔並發光，不少家長期待給全家的戶外活動帶來小驚喜。（取自購物網consumerbags.com）

「Galaxy Ball」和「Magic Kick」等互動玩具，則是今年家長與孩子互動的送禮亮點。Galaxy Ball可在空中旋轉、滑翔並發光，不少家長期待給全家的戶外活動帶來小驚喜；Magic Kick則能在室內地面滑行，瞬間點亮學齡兒童與家長的互動熱情。「Synoshi Power Spin Scrubber」電動清潔刷與抗菌砧板「Tivano」則適合送給重視生活品質的人。

「Magic Kick」互動玩具，是今年家長和孩子互動的送禮亮點。（取自購物網consumerbags.com）

個人保養類產品同樣熱度不減。「MyoGlow」紅光手臂緊緻儀，因能在家自行操作、改善手臂鬆弛，而列入不少人的採購清單；「Vita Feet」熱敷按摩足部護理裝置，則成為不少晚輩送給長輩的體貼選擇；「Cyber Heater」迷你節能電暖器因體積小又省電，被不少租屋族買來放在書桌旁或床邊；帶有加熱片的「Alpha Heat Vest」保暖背心，一些民眾準備買來送給清晨出門戶外作業的友人，或參加校隊、清晨練習的孩子。

桌面科技與多功能小物也成為年輕族群的熱門選擇。例如「WaveLoop」五合一藍牙喇叭整合鬧鐘；外型吸睛的「Hover Globe」懸浮地球儀，都瞬間讓辦公桌科技小升級。

