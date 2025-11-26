我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

享抵稅優惠 華人買私人飛機倍增

記者張宏／洛杉磯報導
如果飛機配備快速網絡和影音系統，會很有市場優勢。（Karena謝提供）
如果飛機配備快速網絡和影音系統,會很有市場優勢。（Karena謝提供）

川普「大又美法案」，刺激華人商務人士購買私人飛機。華人包機業者Karena謝表示，其公司今年買飛機的華人客戶，明顯增加近一倍；他們多數以公司名義購買，為公司商務旅行使用，新政讓其私人飛機可在第一年百分百抵稅。同時業者也注重私人飛機軟硬體升級，讓客人有更好飛行體驗。

金鷹航空執行長Karena謝表示，假日季是他們最忙碌的時候，今年最大變化，是新增一些50歲至60歲的華人購買私人飛機，人數是去年買飛機客人的一倍。她認為，主要是「大又美法案」的刺激，該法適用新飛機和二手飛機，永久性恢復 「100% bonus depreciation（100%獎勵性折舊）」，適用範圍包括商業用飛機。要求飛機必須用於商業用途，且通常要求超過50%為合格商業用途。這些客人買飛機常是以公司名義購買，用於商務旅行。

川普大又美法刺激華人商務人士購買私人飛機。（Karena謝提供）
川普大又美法刺激華人商務人士購買私人飛機。（Karena謝提供）

她說，包機的新機型，也為商務旅客做很多改進，G700飛機對比傳統的G4，直觀感受是新機型擁有更大私人空間、更安靜、更清新，長途飛行體驗不暈不累，同時擁有「像在家裡客廳/會議室」的4K影音與高速連線。其中主要是硬體升級，使用最新電傳操縱系統（Fly by Wire），該系統指令下達後，系統會幫助飛行員自動穩住，無需手動操作，讓客人的乘坐體驗更平穩舒服，不會頭暈，安全係數也增加。同時有更多飛機安裝星鏈系統，為客人提供更快速網絡。不過，聯邦航空管理局（FAA）目前只批准部分機型使用星鏈（Starlink），且每個機型配備的安裝程序不同。星鏈現在安裝不是價格問題，是安裝時間比較久，安裝期間每個流程FAA都要檢查，導致飛機在安裝期間無法飛包機。

現在北加州灣區很多華人每月固定包機飛行，如果飛機配備快速網絡和影音系統，會很有市場優勢。不過，包機客人訴求也有不同，對常飛商務的客人來說，最大要求是準時，晚五分鐘起飛都會不高興。如果是長途飛行，乘客就會希望網路快一些，能在上面開會。

潤娥見面會禁拍照、內容空洞 粉絲抱怨CP值低

未來幾天或升高軍事行動…FAA示警 6航空暫停飛委內瑞拉航班

Pegasus Elite Aviation推出裝備Starlink的灣流V公務機投入全球包機市場

假日搭飛機出遊 資深空乘分享5招 讓旅途更舒適

假日搭飛機出遊 資深空服員分享5招讓旅途更舒適

中國官媒公布 解放軍機高空驅離菲律賓飛機

