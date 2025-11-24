我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

利維多集合公寓大火16戶全毀 紅會提供臨時庇護、物資

聖伯納汀諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
內陸一棟集合公寓發生火災，損失嚴重。圖為示意圖非發生火災公寓。（取自pexels）
內陸一棟集合公寓發生火災，損失嚴重。圖為示意圖非發生火災公寓。（取自pexels）

加州內陸利維多（Rialto）一棟集合公寓，21日發生火災，整棟16戶全被焚毀，大量居民無家可歸。儘管損失嚴重，官方表示無民眾或消防員受傷，紅十字會已介入提供臨時庇護與基本生活物資。

據KTLA電視台等多家媒體報導，火警21日下午5時15分左右發生，地點位市區South Cactus Avenue，靠近 Bloomington Avenue的一處16單位公寓。當地消防局稱，第一批消防員抵達時，看到濃煙從公寓屋頂大量竄出，顯示火勢已在多戶公寓共用的閣樓空間迅速蔓延。

消防隊長普洛恩（Jake Ploehn）表示，消防員嘗試立即實施室內滅火，但火勢已在閣樓蔓延開來。由於火勢迅速擴大，消防隊短短數分鐘內，將火勢升級至2級警報，隨後再提升至3級與4級，並調動聖伯納汀諾縣消防局、洛瑪林達（Loma Linda)、科爾登（ Colton）與San Manuel等多個消防部門協助。KTLA直升機拍攝的影片顯示，大火吞噬整個屋頂線，橘紅色火焰在翻滾，濃煙直衝天際，畫面相當驚人。

報導稱，消防員們為進行後續清理與全面檢查，夜間留守現場防範火勢重燃。火災期間Cactus Avenue位於 Bloomington與Merrill間路段被迫封閉。

當地商家Souldies Lounge在社群平台宣布，從22日晚6時起，成為官方捐贈物資收集站，支援受災家庭。急需物資包括：衣物、毯子、個人日常用品與其他生活必需品。民眾可將捐贈物資送至Souldies Lounge ，地址：108 S. Riverside,Ave.,Rialto。

加州 南加 庇護

上一則

警局眼皮底下遭砸搶 華人金店被洗劫 保安不敢擋

下一則

台灣會館留學生感恩餐會送愛 海外過節飄家鄉味

延伸閱讀

14歲少女遭肢解冷凍藏特斯拉內 R&B歌手列為嫌疑人

14歲少女遭肢解冷凍藏特斯拉內 R&B歌手列為嫌疑人
布碌崙竊賊專門從屋頂破洞入室 共偷盜5家商鋪

布碌崙竊賊專門從屋頂破洞入室 共偷盜5家商鋪
洛港貨輪大火延燒12小時 拖到外港隔離

洛港貨輪大火延燒12小時 拖到外港隔離
洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救

洛杉磯港貨輪大火 延燒逾12小時 180消防搶救
豪雨樹倒砸死人 老兵開車受困 潛水教練緊急救援

豪雨樹倒砸死人 老兵開車受困 潛水教練緊急救援
煥麗360科技抗衰醫美健康中心熱心公益打造健康韌性社區

煥麗360科技抗衰醫美健康中心熱心公益打造健康韌性社區

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多開始售小蔥，華人驚喜。（讀者提供）

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
南加州治安部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法正在快速蔓延。（示意圖由ChatGPT生成）

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

超人氣

更多 >
這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因
他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相
加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠
美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台