利維多集合公寓大火16戶全毀 紅會提供臨時庇護、物資

內陸一棟集合公寓發生火災，損失嚴重。圖為示意圖非發生火災公寓。（取自pexels）

南加州 內陸利維多（Rialto）一棟集合公寓，21日發生火災，整棟16戶全被焚毀，大量居民無家可歸。儘管損失嚴重，官方表示無民眾或消防員受傷，紅十字會已介入提供臨時庇護 與基本生活物資。

據KTLA電視台等多家媒體報導，火警21日下午5時15分左右發生，地點位市區South Cactus Avenue，靠近 Bloomington Avenue的一處16單位公寓。當地消防局稱，第一批消防員抵達時，看到濃煙從公寓屋頂大量竄出，顯示火勢已在多戶公寓共用的閣樓空間迅速蔓延。

消防隊長普洛恩（Jake Ploehn）表示，消防員嘗試立即實施室內滅火，但火勢已在閣樓蔓延開來。由於火勢迅速擴大，消防隊短短數分鐘內，將火勢升級至2級警報，隨後再提升至3級與4級，並調動聖伯納汀諾縣消防局、洛瑪林達（Loma Linda)、科爾登（ Colton）與San Manuel等多個消防部門協助。KTLA直升機拍攝的影片顯示，大火吞噬整個屋頂線，橘紅色火焰在翻滾，濃煙直衝天際，畫面相當驚人。

報導稱，消防員們為進行後續清理與全面檢查，夜間留守現場防範火勢重燃。火災期間Cactus Avenue位於 Bloomington與Merrill間路段被迫封閉。

當地商家Souldies Lounge在社群平台宣布，從22日晚6時起，成為官方捐贈物資收集站，支援受災家庭。急需物資包括：衣物、毯子、個人日常用品與其他生活必需品。民眾可將捐贈物資送至Souldies Lounge ，地址：108 S. Riverside,Ave.,Rialto。