感恩節前最後周末 華人媽媽火雞大餐展身手

感恩節前最後有一個周末，Costco的冷凍櫃前滿是選購火鷄的民眾。（記者楊青/攝影）

感恩節 前的最後一個周末，華人聚居的聖蓋博谷地區，熱火朝天準備過節。

由於很多大型商家感恩節當天關門休息，民眾紛紛趕在節前的最後一個周末採辦食材和過節用品，各大超市門庭若市，火鷄、火腿、海鮮、麵包、紅薯、玉米、南瓜 派、蘋果酒等，滿眼都是大車小車。

影音來源：記者楊青

「我平時對正經下廚沒什麼興趣，但感恩節的火鷄，今年是連續第六年堅持烤」，家住橙縣的張敏毅在朋友圈PO出2020年接受世界日報採訪，分享製作火雞秘訣的採訪，收到許多好友點讚。她笑言，一件事堅持六年不容易，好多餐廳都開不過六年呢。尤其是兩年前有孩子後，每年感恩節烤火鷄，已成為這位年輕媽媽的傳統，「以後我給孩子的童年記憶，可能不是一個過年會包餃子的媽媽，但是當一個感恩節會烤火雞的媽媽，也不錯。」

張敏毅的烤火雞和感恩節大餐，在節前一周就開始準備：提前五到七天採購和解凍；提前四天醃製；提前一天準備輔料；感恩節當天早上開始在廚房大展身手，「感恩節前滿腦子都是那隻火鷄」。 華人媽媽提前五天腌製火鷄。（張敏毅提供） 華人媽媽分享六年堅持烤火鷄，獲得無數大拇指。（張敏毅提供）

幾年的用心摸索，她總結出獨特的「中西結合烤火雞」秘訣：先用料酒、花椒、辣椒、香葉等數十多種中式調料，將火鷄腌製三天，最後提前一天用黃油給整個火鷄「洗澡」，「感恩節當天一早火鷄進入烤箱，滿屋飄香」。不少朋友更是慕名而來，她家的感恩節晚餐人氣越來越旺。

張敏毅表示，這些年百物漲價，但火鷄漲價幅度不明顯。而她每年都在好市多 買的火雞，今年99分一磅，完全沒漲。

洛杉磯知名電影人羅燕的感恩節大餐，在節前周末也熱火朝天準備中。這位90年代以「女大學生宿舍」女主角而讓中國家喻戶曉的電影人，每年都會為身邊單身或孩子不在身邊的夫婦準備烤火雞，前後28年（除疫情兩年），幾乎從未中斷。

「自打28年前搬進這房子，就有家的感覺。想起單身時感恩節「無家可歸」的落寞，非常感慨，就給自己定下規矩，感恩節這一天，請身邊朋友們一起來歡聚吃火鷄。」羅燕說，每年感恩節邀請名單都是單身朋友和孩子不在身邊的夫妻。羅燕家每年的感恩大餐，都極為豐盛，尤其超大的烤火雞，都要早早巧費心思，而朋友們帶來的拿手菜，讓每年感恩節大聚會，都極為溫馨。