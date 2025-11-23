我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

南加油價連12跌 長周末自駕輕鬆遊

洛杉磯訊
南加州油價近期持續下降，為即將到來的感恩節長周末，帶來出行好消息。(記者楊青╱攝影)
加州油價近期持續下降，為即將到來的感恩節長周末，帶來出行好消息。根據美國汽車協會（AAA）與油價資訊服務（OPIS）最新數據，洛杉磯縣、橙縣及聖地牙哥縣的平均汽油價格，均已連續12天下跌。

洛杉磯縣自助無鉛汽油平均價格22日再跌1.2美分，每加侖4.779美元。過去12天累計下跌10.8美分。雖然價格仍比一個月前高12.6分，但已較2022年10月5日創下的歷史紀錄6.493美元，下降達1.714美元。此次回落出現在先前連續12天、累計上漲26.4分後，當時油價升抵今年4月以來新高。

橙縣的降幅同樣持續，22日平均價再跌0.9分至4.715美元。橙縣平均油價比上周低6.3美分。與紀錄高點相比，橙縣油價比2022年10月高峰時的6.458美元下降了1.743美元。

聖地牙哥縣油價也呈現相同趨勢，22日下跌1.9分，至每加侖4.814美元，過去12天共下跌13分，較2022年創下的6.434美元紀錄，降幅達1.62美元。

南加州汽車俱樂部（AAA SoCal）企業傳播經理Doug Shupe表示，近期的降價與州內煉油廠在維修期後恢復產量有關。他表示，油價在感恩節長周末前持續下跌，對下周預計近600萬開車出游的南加州居民來說，是及時的好消息。

全國油價也略有回落，全美平均價下降1.5分至每加侖3.079美元，比2022年6月14日創下的歷史高點5.016美元，低近1.94美元。隨著假期出遊潮即將展開，專家提醒駕駛人可留意不同地區的油價波動，善用比價工具，以節省出行成本。

油價 橙縣 加州

