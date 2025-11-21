阿罕布拉警追匪車禍猛烈撞擊 28歲警與另輛車1女死亡

阿罕布拉市20日發生警方追捕期間的嚴重車禍，導致2死2傷。圖為殉職的28歲阿罕布拉警員Alec Sanders。（取自阿罕布拉市警局）

華人聚居的阿罕布拉 市，20日發生警方追捕期間嚴重車禍，28歲阿罕布拉市警局警員Alec Sanders及另一車上的一女子死亡，另有兩人受傷。

事故發生在當天清晨3時左右，地點在Valley大道與Fremont大道交界處。警方當時正追捕一輛可疑的休旅車，但目前仍不清楚追捕從何處開始、持續時間多長。

追捕過程中，阿罕布拉市警局的警車與其追擊車輛猛烈撞擊。現場畫面顯示，警車嚴重受損、氣囊全數爆開。警員被抬上救護車時已無意識，緊急送往洛杉磯總醫院，最終重傷不治。

阿罕布拉市警局局長Garrett Kennedy稍後證實，殉職警官為Alec Sanders，今年28歲，加入阿罕布拉警局僅八個月，此前曾在長堤 市警局服務約一年。

另一輛車上一女乘客也在撞擊中喪生。她被甩出車外，當場死亡，尚不清楚其是否繫安全帶。同一車內另兩名男子受傷，其中一男傷勢嚴重，已被送往醫院救治；駕駛人則中度傷勢，目前正接受警方問訊。現場影像顯示，兩車幾乎全毀，撞擊力道極大。警方尚未公布追捕理由。

Kennedy表示，Alec Sanders原本並未排定案發當晚的值勤，但他主動代班，卻不幸在執勤期間遇難。他說，Alec Sanders身後留下未婚妻、兩個妹妹與一個弟弟。Kennedy表示，Alec Sanders以可靠著稱，無論是否由他出勤，他都會回應每一通呼叫。他熱愛健身，經常被同事看到在訓練。他聰明、勤奮、喜歡旅行，是達拉斯牛仔隊的忠實球迷，是許多同仁的良伴與好友。

加州 公路巡警局表示，已加入本案調查，協助阿罕布拉市警局與洛縣地方檢察官辦公室釐清事故經過。