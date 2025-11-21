我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

國際獅子會MD4-L2 22日眼科義診

記者張宏/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際獅子會加州複合區MD4-L2舉行記者會宣布，訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動。（記者張宏／攝影）
國際獅子會加州複合區MD4-L2舉行記者會宣布，訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動。（記者張宏／攝影）

國際獅子會加州複合區MD4-L2訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動，在20日舉辦的記者會上，總監裴映棋（Angel Peil）表示，這是獅子會傳統公益項目，她呼籲大家及早報名，因為名額只限120個，先到先得。

裴映棋表示，MD4-L2涵蓋巴沙迪那、洛杉磯市中心、長堤、核桃市等廣大地區，會員已經有1600人左右，視力檢查活動是國際獅子會的傳統公益項目。今年「免費視力檢查 & 舊眼鏡回收」活動會為社區民眾提供全面眼科健康篩查服務，包括白內障、青光眼、近視、遠視、散光、眼壓、眼疲勞、沙眼及聽力等問題的檢查。今年特別請來南加大醫院的眼科醫生Derrick Wang，屆時會使用先進的視力檢查設備，為社區民眾進行詳細篩查。

MD4-L2 Vision Special Team視力委員會主席Cindy Leung表示，每年接受檢查的基本都是老年人群體，希望未來視力檢查活動幫助到更多老年人。屆時還設有社區安全和健康講座、商家產品展示及舊眼鏡回收，獅子會將舊眼鏡清潔整理後再轉贈給有需要的民眾。愛心民眾可購買眼睛為主題的獅子會徽章，所得款項將裝備贊助為弱勢群體提供眼鏡的公益組織。

聯合主辦單位包括天普百年獅子會、羅省仁德獅子會、蒙羅維亞獅子會、鑽石萬里獅子會、哈仙達東區獅子會、洛杉磯海外獅子會、洛杉磯鑽石獅子會、洛杉磯太陽獅子會、洛杉磯恩典獅子會、洛杉磯菁英獅子會、洛杉磯皇家獅子會、美國聖谷企業獅子会、洛杉磯Sunrise獅子會和洛杉磯工業山莊獅子會。

活動時間是22日11:00AM -3:00PM，地點是工業市德成行停車場（17520 CASTLETON ST, CITY OF INDUSTRY, CA），登記報名電話是626-8384999 Jason Lin、626-2527668 Wily Young，626-7151171Cindy Leung。

國際獅子會加州複合區MD4-L2舉行記者會宣布，訂於22日在工業市德成行門前舉辦...
國際獅子會加州複合區MD4-L2舉行記者會宣布，訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動。（記者張宏／攝影）
國際獅子會加州複合區MD4-L2總監裴映棋（中）等人宣布，訂於22日在工業市德成...
國際獅子會加州複合區MD4-L2總監裴映棋（中）等人宣布，訂於22日在工業市德成行門前舉辦「免費視力檢查」活動。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 工業市 南加大

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

下一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

延伸閱讀

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴

南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴
加州居不易 屋主每月多支出一筆看不見的成本

加州居不易 屋主每月多支出一筆看不見的成本
洛縣挺在地消費 送專屬優惠

洛縣挺在地消費 送專屬優惠
關稅陰影下 洛杉磯港2025年貨運量不降反增

關稅陰影下 洛杉磯港2025年貨運量不降反增
美關稅進補 貿易逆差大減近24% 優於經濟學家預期

美關稅進補 貿易逆差大減近24% 優於經濟學家預期

熱門新聞

白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據