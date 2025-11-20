維修等隱形成本 南加屋主每月須多付1610元

典型洛杉磯縣—橙縣屋主每月需支付約1610元的隱藏成本，包括日常維修、地產稅與保險等固定費用。（示意圖取自Pexels）

在南加州 買房的負擔，遠不只房貸本身。據房地產平台Zillow最新發布的「Hidden Costs of Homeownership」報告，典型洛杉磯縣—橙縣 屋主，每月需額外支付約1610美元的隱藏成本，包括日常維修、地產稅與保險等固定費用；在全美30個大型都會區中，排名第6。橙縣紀事報（Orange County Register）依據這些數據，進一步試算典型買家的實際負擔，指出家庭財務壓力正不斷累積。

Zillow估計，洛杉磯縣—橙縣房價中位數約94萬9000美元，以30年期、6.4%利率及20%頭期款計算，月供房貸約4794美元，為全美第2高（僅次舊金山 ）。若加上1610美元的隱藏成本，屋主每月總負擔達6404美元。

根據Zillow的分析，在隱藏成本中，維修費平均每月918美元，為全美第13高。橙縣紀事報指出，維修費用在實務上波動極大，有時僅需少量支出，但一旦遇到冷氣、熱水器或屋頂等項目故障，往往需要一次付出可觀費用，家庭仍須為此預留緊急基金。地產稅與保險平均每月692美元，則為全美第6高。

Zillow數據顯示，加州其他都會區的總體負擔，仍居全美前列。舊金山月供5572美元、隱藏成本1898美元，合計7470美元，居全美第1。

聖地牙哥典型房貸4636美元（全美第3），隱藏成本1591美元（第7），總負擔6227美元，為全美第3。沙加緬度房貸2907美元（全美第8），隱藏成本1471美元（第12），總負擔4378美元，為全美第8；沙加緬度的隱藏成本占比高達51%，是全美增幅最高的區域之一。

加州以外的26個都會區，雖然房價較低，但隱藏成本帶來的衝擊相對更明顯。Zillow指出，這些地區典型房貸為1951美元，隱藏成本1356美元，使每月總負擔達3307美元，其中隱藏成本占比達69%，顯示即便總額不高，日常維持房屋仍是沉重負擔。