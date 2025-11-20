洛縣挺在地消費 送專屬優惠

我的頻道

洛杉磯訊
只要註冊「洛杉磯在地消費（Shop Local LA）」，民眾即可自動接收專屬優惠及計畫最新資訊。（Shop Local LA官網截圖）
洛杉磯縣政委員會19日通過擴大「洛杉磯縣在地消費（Shop Local LA County）」倡議，為在假期及全年支持小型企業，尤其是受野火、關稅、移民執法及聯邦政府停擺等經濟壓力影響的商家。根據洛杉磯Shop Local官網，只要註冊「洛杉磯在地消費（Shop Local LA）」，民眾即可自動接收專屬優惠及計畫最新資訊。同時，若在社群媒體上推廣本地商家時，使用 #ShopLocalLA標籤，還有機會贏取獎品及洛杉磯縣各地商家的禮品卡。

參與「洛杉磯縣在地消費」項目，民眾也可享有參與商家的折扣，可透過Groupon或BargainsLA（https://bargainsla.com/）查詢特定商店、特賣會及直營店優惠。由於折扣內容多樣，建議定期查看官方活動網站及其他平台，以獲取最新資訊。

擴大「洛杉磯縣在地消費」項目的這項倡議，是由洛杉磯縣委副主席蘇麗絲（Hilda L. Solis）、第二選區縣政委員米切爾（Holly J. Mitchell）共同提案的動議。蘇麗絲表示：「小型企業是社區支柱，提供就業、支撐家庭，也為街區帶來特色。這個假期是居民支持本地經濟的關鍵時刻。選擇在地消費，不僅幫助企業生存，也能協助其茁壯。每一筆消費、每一次光顧都很重要。」

近年來，洛杉磯縣小型企業面臨諸多困境。移民執法導致客流減少、勞動力中斷並使收入下降；進口關稅提高企業與消費者的成本；聯邦政府停擺與延遲發放的加州糧食劵（CalFresh）款項，影響到依賴EBT卡交易的餐廳與雜貨店。米切爾指出，「這不只是節慶活動，而是一項以公平為核心的長期策略，加強居民與本地企業的連結。「洛杉磯製造（Made in LA）」計畫承諾持續支持本地創業者，幫助他們被更多人看見。另也設立小型企業登錄系統，方便業主利用縣府資源，讓企業穩健成長。」

事實上，在洛杉磯當地消費對縣內居民帶來多重好處。根據多項研究顯示，當消費者將錢花在本地，資金不會像蒸發般流向國內外的大企業總部，而是在社區中多次循環使用三到六次。例如，消費者在連鎖店花100美元時，平均只有13美元留在當地社區；若在本地商家消費，同樣的100美元中，平均有高達48美元回流至本地經濟。不僅如此，支持本地商家也能帶動當地房地產發展，平均來說，這些社區的房屋價值可望提升約50%。

洛杉磯縣自2023年就啟動Shop Local計畫，最初聚焦市中心大中央市場（Grand Central Market），提供資源及消費激勵。2025年7月擴大至受野火影響企業，9月29日至10月31日期間，超過3400家小型企業申請小型企業復原基金（Small Business Resiliency Fund），需求強勁，其中亦包括受移民執法影響的業者。

擴大後，洛杉磯縣經濟機會局將把所有縣內小型企業納入「在地消費商家登錄系統」，透過社群媒體宣傳、與商會及支援組織合作，並計劃於2026年在每個縣政委員選區舉辦小型企業市集，同時推廣代表洛縣製造的「本地主營」（Locally Owned）標章。進度報告將於180天及365天提交縣政委員會。

洛杉磯 移民 蘇麗絲

