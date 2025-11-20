關稅陰影下 洛杉磯港2025年貨運量不降反增

洛杉磯港執行長塞羅卡。（視頻截圖，洛杉磯港）

儘管受關稅 政策影響，洛杉磯港 （Port of Los Angeles）今年貨運量同比去年不降反增。洛杉磯港18日召開每月簡報會，介紹洛杉磯港10月的貨運量。其執行長塞羅卡（Gene Seroka）介紹，2025年洛杉磯港貨運量即將突破1000萬TEUs（20英尺標準貨櫃）大關，是洛杉磯港歷史上第三次達到該數值。

塞羅卡介紹，洛杉磯港2025年貨運量，目前累積近900萬TEUs，比去年同期增加2%。他說，「隨著今年還剩六周，預計貨運量將突破1000萬。」他說，「如果突破該里程碑，將是洛杉磯港歷史上第三次抵達該成就。這也是西海岸唯一取得該成就的港口。」

洛杉磯港10月的貨運量為84萬8431TEUs，塞羅卡稱為「不錯的成績。」其中載有貨物進口的貨運量為42萬9283TEUs，於去年10月相比下降7%。裝有貨物出口的貨運量為12萬3768TEUs，比去年同期上升1%。洛杉磯港運出的返還空貨櫃有29萬5380TEUs，同比下降8%。

塞羅卡稱，他預計今年剩下時間與去年同期相比，貨運量將有下降。因為貨商此前紛紛趕在關稅上漲前，提前運送貨物。他說，目前零售商 、製造商庫存充足，對補貨的需求不大。