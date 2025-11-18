南加暴雨 男子遭洪流沖走1哩獲救　

圖為疏洪道內救援現場。（取自橙縣消防局網頁）

南加州 連日暴雨，16日發生驚險救援事件，一名男子在暴雨引發的洪水中被沖走超過一哩，最終在普安那公園（Buena Park）的一疏洪道內邊緣高處獲救。加州氣象部門說，本周加州將持續受到風暴影響，南加 及北加 均將迎來更多降雨。

據SFGATE報導，橙縣消防局（OCFA）公布救援影片顯示，消防員合力將遇險男子自疏洪道內狹窄凸台上拉出。事發於16日上午，男子在暴漲的洪水中被急流沖走，在漂流1哩後才成功抓住渠道內的凸台，避免被捲入更深的水流。

據社群媒體貼文，一名路人聽到遇險男子的呼救聲後，立即拋下繩子協助男子固定位置，消防隊抵達後才順利將他救起。男子被送往當地醫院，情況穩定，並接受後續評估。截至發稿前，橙縣消防局尚未提供更多細節。

報導說，這次救援發生之際，加州雨季自10月以來已相當活躍。北加與南加多地持續出現強降雨，洛杉磯16日降雨量達1.65吋，創下同期紀錄。范杜拉縣奧克斯納（Oxnard）15日降下3吋雨量。舊金山國際機場17日上午通報，過去24小時降雨量達1.31吋，聖塔克魯茲（Santa Cruz）山區部分地區超過2吋。

氣象預報指出，風暴本周將持續影響加州。北加州在17日（周一）與20日（周四）迎來兩輪降雨。氣象專家提醒民眾，近期雨勢頻繁，河道、水渠及低窪地區隨時可能因暴雨而迅速淹水，務必避免靠近湍急水域，避免遇險。