遇不平多隱忍 專家籲投訴對事勿對人

圖為加州臨床心理學博士趙立婷。（受訪人提供）

美國職場中，華人 員工常被視為勤奮可靠、默默付出，但這樣的形象背後，卻隱含不成文的「潛規則」。加州 臨床心理學博士趙立婷（Li-Ting Chaw）指出，華人在職場所面臨的隱性壓力，不僅來自規章或他人態度，更深層源於東西方文化價值衝突。她提醒，華人若遭遇職場潛規則，投訴應放在潛規則對工作的影響，而非對方當事人。

趙立婷認為，美國職場對華人的潛規則，受文化影響，而且隨著融入美國的時間及程度不同，對潛規則的感受也不同。東方文化比較認同群體導向，比如華人家庭，無論移民美國多長時間，還是存在群體導向，注重和諧、人際關係。但西方文化，講求個體導向，強調界線、權益和個人表達。這導致在美國職場工作的華人，常陷於東西方文化的拉扯。華人員工認為，一方面不想破壞關係，講求和諧，另一方面又認為不想被利用壓榨，但可能被其他員工排擠欺負。

趙立婷表示，有些人認為，在亞裔 文化中默默努力是應該的，華人員工很聰明，一個人甚至可以做兩個人的工作，且聽話服從，喜歡單打獨鬥。在華人傳統教育中，要求更刻苦更努力，才能出人頭地。作為美國少數族裔，也必須用實力去證明自己。在很多美國公司管理者看來，「即使不給予獎勵晉升，你也會做得很好。」而當你去爭取加薪或升級，反倒更會遭遇潛規則。

趙立婷指出，遭遇潛規則，當事人往往會表現情緒壓抑，返家後容易對家人發怒，情緒波動較強，甚至有人表現更強烈一些。若長期累積，造成心理負擔，可能發展成更嚴重的心理健康問題。她提醒要及時情緒疏導，盡可能適應美國文化。

趙立婷建議，遭遇潛規則的當事人，在抱怨投訴時，需要關注這件事是怎樣影響工作，而不是將焦點放在對方怎樣對待你。她進一步表示，若遭遇潛規則，一定要尋求支持。華人受傳統觀念影響，往往認為只有心理有病，才去尋求心理諮詢。其實不然，由於個體在看問題時，會出現誤區和盲點，通過心理疏導，可以平撫壓抑情緒，走出心理陰影。這個過程，也是在尋求心理溝通及找出癥結點。