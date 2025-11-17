LAX砸15億紓緩擁堵 恐難奏效

我的頻道

洛杉磯訊
LAX機場長年車流壅塞，令旅客頗感頭痛。（記者趙健╱攝影）

洛杉磯國際機場LAX）已批准15億美元用於道路改善工程，減緩機場及其附近的交通擁堵。但批評者指出，距離2028年奧運開幕時間緊迫，他們擔心工程會像自動旅客捷運系統（Automated People Mover）計畫一樣，出現延誤。

隨著2028年奧運會臨近，LAX啟動耗資15億美元的道路重建計劃，引諸多人士不滿。洛杉磯時報報導，反對者認為，該計劃沒有解決機場最臭名昭著的交通瓶頸航廈區域（俗稱「馬蹄形」）問題。工程不會緩解機場交通擁堵，甚至可能加劇擁堵。

洛杉磯世界機場委員會（LAWA）13日批准其新道路改善計劃最後階段的10億美元支出，將優化機場出入口的道路，並緩解Sepulveda和Century大道等公共道路上的交通擁堵。項目預計2028年世界博覽會（7月14日）開幕前兩個月完工。

針對反對意見，LAWA表示，該計畫將使前往機場的交通更加安全，更有效將前往機場的旅客與其他道路使用者分流。LAWA董事會主席Karim Webb表示，專案設計者承諾，通往航廈區域U形道路的高架路段，將讓通行更加順暢。環線內的交通狀況大致保持不變，但預計進出將更加便捷。

洛杉磯加大（UCLA）交通研究所研究主管Jacob Wasserman警告，這種交通暢通的景像不會持久。計劃或許能在起初緩解該地區和高速路的擁堵，但很快擁堵就會再次加劇。「人們都有谷歌地圖，車流會湧入流量較少的車道；而其設計流量仍無法滿足日益增長的需求，最終擁堵還是會發生」。

