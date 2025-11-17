警察和聯邦執法人員 著裝、行動大不同

我的頻道

記者楊青／洛杉磯報導
華人運輸公司近日被突查，引發是聯邦還是地方警局執法的探討。（讀者提供）
華人律師和資深新聞工作者表示，近期加州重大緝毒和聯邦移民執法，均風聲鶴唳，但兩者執法人員著裝和行動方式，有明顯區別。

華人律師鄧洪表示，加州對聯邦政府的移民執法行動，一直採取不合作態度，因此加州執法部門與聯邦執法部門，通常不會有聯合行動。他說，目前移民暨海關執法局（ICE）的行動，大多集中在工作場所，他們的搜查不會有加州地方警局配合，兩者通常不會同時出現在同一搜查場所。但無論是聯邦對非法移民的突查，或加州地方警局緝毒搜查，都需要法官的搜查令。

國家廣播電視公司洛杉磯NBC 4電視台35年資深華裔電視新聞記者李若解釋，聯邦執法人員和加州執法人員的著裝，以及他們近期執法行動中有較大不同，通常不難辨識。比如加州地方警察在大規模搜查時，通常包括穿制服的警察，和自己開車來的便衣；因此人群中有的著裝上可看到「Police」字樣，有的是T恤或襯衫。聯邦執法者的大規模行動，通常會穿整齊制服，武器和車輛也更統一，標誌鮮明。

他說，聯邦在加州的執法，出現最多的是ICE、聯邦調查局（FBI）、國稅局（IRS）和聯邦菸酒火器管理局（ATF）。目前聯邦執法時，通常會在制服前寫「Police」，後則是其部門的縮寫，比如ICE、FBI、IRS、ATF等。如果制服背後也是「POLICE」，通常可判斷是地方警察。

此外，李若表示，多年來一個非常有趣的現象是，通常地方和縣級執法，會同時出動直升機；但聯邦執法通常不會，除非一些特別重大事件。

還有一個明顯特點是，ICE近期執法允許執法人員戴面罩，因此看到戴面罩的執法人員，很可能是聯邦的執法者。加州地方警員，則不允許帶面罩執法。

移民暨海關執法局人員雖也自稱是警察，但會強調來自ICE。（取自，ICE 臉書）
