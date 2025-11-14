Uber「女性優先」擴及聖地牙哥 青少年也適用

我的頻道

聖地牙哥訊
Uber「女性優先」服務擴及聖地牙哥。（示意圖取自pexels）
網約車平台優步（Uber）近日宣布，推出的「女性優先」（Women Preferences）功能，已擴展至聖地牙哥地區，讓女性與青少年乘客，可在行程中選擇由女性司機接送。該服務2025年稍早已在洛杉磯舊金山等地試行，如今再向全美多個城市推廣。

據NBC 7電視台報導，Uber表示，當乘客或司機提出需求時，系統可將女性司機與女性乘客進行配對。Uber美國與加拿大營運副總裁歐文（Camiel Irving）指出，此舉是希望女性在搭乘與駕駛Uber時，擁有更多選擇、更大的控制感，以及更舒適的體驗。

報導說，根據Uber說明，女性乘客可透過三種方式選擇女性司機，包括即時叫車、提前預約，以及在App中設定偏好：

一、即時叫車：選擇叫車時，會顯示「女性司機」選項。若等待時間較長，乘客仍可改選其他可更快抵達的車輛。

二、預約行程：乘客可提前預訂由女性司機執行的行程，適用機場接送、重要活動等需求。

三、設定偏好：乘客可在設定中開啟「女性司機偏好」。雖無法保證百分之百配對成功，但系統會優先選擇女性司機。

另一方面，女性司機也可選擇只接送女性乘客，包括在高收入時段，讓她們能在兼顧收入的同時，更注重個人安全。

值得注意的是，Uber表示該功能也將擴大至青少年乘客，讓13歲至17歲的註冊青少年用戶，亦能選擇或預約女性司機，以提高家長對行程安全的信心。

報導指出，「女性乘客優先」功能最早2019年在沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）推出，隨後逐步在全球推廣。2025年夏季於洛杉磯、舊金山與底特律上線。此次新增聖地牙哥等26座城市，Uber表示未來將持續擴大至更多全美地區。

