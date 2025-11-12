華航北美飛亞洲 假期優惠8折起 攜手西南航空推一站式訂票

我的頻道

記者張宏╱洛杉磯報導
華航2026限量桌曆桌曆陸續贈予合作企業及晶鑽、翡翠會員。（華航提供）
華航空北美地區推出限時黑五優惠，自即日起至12月2日止，凡經由華航北美各點出發至亞洲機票全面限時8折起，詳情逕洽華航官網或各大旅行社。華航建議旅客可持續關注華航北美官方網站與社群帳號(Facebook/Instagram)，即時掌握在地最新活動訊息，以便更輕鬆規畫下一趟夢想亞洲之旅。

黑五8折起優惠售票時間是即日至12月2日，出發時間是即日至2026年6月30日，自美西五大門戶安大略（ONT）、舊金山（SFO）、洛杉磯（LAX）、西雅圖（SEA）與鳳凰城（PHX） 出發，或自美國內陸城市轉機經由上述機場出發，飛至中華航空官網訂票的全航點。

台北至鳳凰城航線將於12月3日正式啟航，每周三、五、日三班。鳳凰城為華航深耕北美市場重要據點及接轉內陸城市的樞紐，旅客透過與西南航空(Southwest Airlines)聯程機票，銜接北美內陸各大城市如丹佛、達拉斯、休士頓、拉斯維加斯、堪薩斯城、芝加哥等超多座美國城市。

華航攜手西南航空，串聯美國、墨西哥超過百座城市與台灣、亞洲多城，打造橫跨美亞的轉接航線網絡。凡購買2026年1月19日（含）以後出發的行程，可直接於華航官網預訂包含華航與西南航空的聯程航班，享受更加順暢便利的接駁體驗。

自美國出發的旅客，即可透過華航與西南航空合作推出的一站式訂票服務，先搭乘西南航空航班前往上述華航美西五大門戶 ，再無縫銜接華航直飛亞洲航線，暢遊台北並轉飛亞洲其他城市，享受跨航報到、行李直掛的便利體驗，輕鬆開啟探索亞洲的精彩旅程。

華航在機上美食方面也積極求新，攜手台灣知名手搖飲品牌五桐號，打造可愛又療癒的「雲端派對」，並與美國經典品牌Care Bears愛心小熊跨界合作，於高空中獨家推出繽紛甜點、特色飲品與冰淇淋。自台灣出發的全航線、全艙等旅客皆可享用限定點心。

華航2026限量桌曆，以「解鎖世界之旅」為主題，結合AI空服員迎賓設計，精選12座兼具文化故事與想像空間的城市航點，邀請旅客跟隨華航的腳步，一起探索世界之美。桌曆陸續致贈予合作企業及晶鑽、翡翠會員。

華航和美國經典品牌Care Bears愛心小熊跨界合作，於高空中獨家推出繽紛甜點、特色飲品與冰淇淋。（華航提供）

