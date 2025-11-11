「台灣音樂風」音樂會 11/16洛僑中心登場

第33屆「台灣音樂風音樂會」將於11月16日在洛僑中心登場，免費入場。（主辦單位提供）

第33屆「台灣音樂風音樂會」將於11月16日下午1時在洛僑中心登場，結合卡拉OK、傳統音樂、功夫、舞蹈等多元演出，免費開放入場。主辦單位日前舉行記者會，邀民眾踴躍參與，共享台灣文化盛宴。

音樂會由台灣音樂風基金會及世界台灣小姐基金會共同主辦，歡樂太陽城俱樂部協辦。台灣音樂國際基金會董事長劉日興表示，音樂會預計歷時三個半小時，吸引超過50位卡拉OK愛好者報名，將呈現融合音樂與藝術的豐富演出。他指出，今年節目內容更加多元，除傳統獨唱、合唱、吉他、提琴、揚琴等表演外，還安排中國功夫演出，展現力與美兼具的動感舞台；並邀請土風舞團演出，為整體節目增添層次。

音樂總監兼製作人馮盈表示，音樂會將傳統與現代融合，兼顧多元族群文化，呈現台灣音樂的寬廣與深度。

記者會現場，世界台灣小姐吳孟臻、樂文姬與台灣妙齡小姐李亭儒到場支持。劉日興表示，音樂是凝聚社區的力量，透過「台灣音樂風」可展現台灣文化的柔性魅力；同時藉由世界台灣小姐在各自領域的優異表現，提升台灣國際能見度。他也提到，「台灣音樂風音樂會」早年以古典音樂為主，近年逐漸轉型為雅俗共賞的綜合性音樂活動，讓更多民眾都能感受音樂帶來的共鳴。今年預計將有逾50組曲目演出，內容豐富、形式多樣，適合闔家觀賞。

音樂會除演出外，還備有現金與禮品抽獎活動，主辦方邀請南加州 民眾踴躍參與。