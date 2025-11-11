航班哭鬧娃、遮陽板大戰影片瘋傳 引機上禮儀、育兒論戰

我的頻道

洛杉磯訊
一名旅客近日在TikTok分享與哭鬧幼童同坐的影片，這名幼童哭鬧到一直用腳踢他，讓他很受不了。（ChatGPT示意圖）
一名旅客近日在TikTok分享與哭鬧幼童同坐的影片，這名幼童哭鬧到一直用腳踢他，讓他很受不了。（ChatGPT示意圖）

近期因政府停擺造成航班延誤與取消，航空旅行本就讓人焦躁，部分幸運搭上飛機的旅客，還可能被哭鬧不休的孩童影響心情。一名亞裔旅客李先生近日在TikTok分享與哭鬧幼童同坐的影片，觀看次數突破370萬；另一段大人小孩機上的「窗戶遮陽簾之爭」影片也瘋傳網路。諸如此類的事件引發熱議，牽動飛行禮儀與現代育兒方式的討論，也凸顯旅途中孩子行為與其他乘客權益的平衡難題。

影片中顯示，李先生座位旁一名幼童不斷用腳踢他的手臂，影響他觀看螢幕。李先生將這位幼童行為錄下來，發在TikTok上並在影片下方抱怨：「坐在哭鬧嬰兒旁邊，是我人生中坐過最糟的座位。」網友隨即對此展開激烈討論。

根據紐約郵報（New York Post）報導，多數人將孩子的失控行為歸咎於「溫和教養法」。據悉，這是一種強調尊重孩子情緒與個人發展、減少懲罰和管束的育兒方式。採行溫和教養法的父母，通常允許孩子隨心所欲行動，少干涉或矯正行為，也較少考量他人感受。有數據統計顯示，32%採行此育兒法的是Z世代年輕人，千禧世代30多歲以上的家長也占不小比例。

部分網友對溫和教養法表達不滿，認為應強調孩子的禮貌與同理心。有網友寫道：「美國有太多糟糕的父母，我為那些孩子感到難過。」另一位網友則提醒：「媽媽們，請記住，你的孩子只有對你特別，請尊重他人的空間！」甚至有人激烈批評：「讓孩子踢陌生人，完全不可接受！」

除育兒方式引發討論，一段關於飛行中「窗戶遮光板之爭」的影片，也在社媒平台X走紅。影片顯示，一名男性乘客試圖觀看電影「Hocus Pocus 2」，卻被坐在旁邊的幼童伸手掀起窗戶遮光板干擾。該名乘客將遮光板拉回原位，與小孩展開「拉鋸戰」，最後更以手按住遮光板制止小孩。影片結尾，小孩甚至探過座位，雙手覆在旅客螢幕上，似乎意圖干擾機上娛樂。

對於此事件對錯，網友意見分歧。部分人認為小孩行為失當，責怪家長；另有網友支持孩子，認為應享受飛行觀景樂趣。航空部落格《A View From The Wing》撰稿人Gary Leff支持乘客立場，指出飛機規則：「坐窗邊的乘客擁有窗戶，而同排乘客則擁有該排遮光板的使用權。」他建議乘客可先禮貌請求家長配合，必要時呼叫空服員協助，但也批評乘客試圖「與小孩扭打」的做法不妥。

Leff提醒，遮光板使用有例外情況，如空服員可因乘客休息需求拉下遮光板，起飛及降落則應保持打開，方便緊急撤離。此外，他強調體貼和禮讓的重要性，「如果有人請你把遮光板拉下或拉上，請考慮配合他們，尤其當對方有強烈偏好，而你不介意時，不要僅為自己喜好任意操作或堅持己見。

