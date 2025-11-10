聖塔安尼塔公園雀屏中選 亞凱迪亞簽協議迎奧運馬術盛會

亞凱迪亞聖塔安尼塔公園，將舉辦2028奧運馬術賽事。（亞市政府）

洛杉磯縣華人聚居區城市亞凱迪亞 ，日前與洛杉磯奧運 會、帕運會（殘奧會）組委會（LA28）簽署「場館城市合作協議」（Venue City Games Agreement）。亞市議會4日批准該協議，明確洛杉磯奧組委與亞凱迪亞雙方，在賽事籌備與舉辦期間的角色與責任。

LA28組委會認為，亞凱迪亞聖塔安尼塔公園（Santa Anita Park），擁有全球知名的馬術中心，是舉辦2028年奧運會的理想地點。賽事期間，該市將迎來世界各地的觀眾，觀賞運動員們在盛裝舞步（dressage）、場地障礙賽（Show Jumping）和三項賽（Eventing）中的精彩角逐。自1912年以來，這些項目一直是奧運會的正式比賽項目。聖塔安尼塔公園曾在1984年洛杉磯奧運會上，成功承辦馬術賽事；但2028年奧運會將首次在此地舉辦帕運會馬術項目，具有重要的歷史意義。

亞市市長關美滿（Sharon Kwan）表示，非常興奮能再次將奧運會帶回亞凱迪亞，在這座充滿歷史與激情的城市，迎接世界各地的運動員與觀眾。她認為，LA28不僅是體育盛會，更是展現該市多元文化與包容精神的重要契機。憑藉長期舉辦世界級馬術賽事的傳統，亞凱迪亞充分體現奧林匹克精神的核心價值，「我們為被選為LA28場館城市，深感榮幸。」

亞凱迪亞是聖蓋博谷兩座奧運場館城市之一，其中，南艾爾蒙地 （South El Monte）是射擊項目舉辦地。按照LA28「可持續奧運」的理念，亞市將充分利用現有的高標準體育設施，降低新建場館帶來的環境影響，並打造一屆具有深遠社會意義與地區影響力的綠色奧運。

市議員高卿（Michael Cao）表示，日前簽訂的協議提供清晰的合作框架，使該市政府與奧組委及各合作夥伴能有效協作，確保世界級賽事順利舉辦。

洛杉磯2028奧運門票註冊2026年1月開放。亞市政府將在未來幾個月，持續向社區居民和企業分享更多參與方式，包括舉辦本地觀賽派對、志願者服務、前往場館的交通安排以及各項慶祝活動等。如果希望了解更多關於2028年洛杉磯奧運會與殘奧會的信息，請訪問官方網站www.la28.org。