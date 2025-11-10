板球睽違百年復歸奧運 波莫那登場

波莫那成為2028年洛杉磯奧運及帕拉林匹克運動會官方比賽場地城市之一，舉辦板球賽事。（取自Fairplex官網）

洛杉磯縣波莫那市議會，日前通過協議，將成為2028年洛杉磯奧運 及帕運會的比賽城市之一。屆時將在市內的展覽園區Fairplex舉辦板球（Cricket）賽事。這項運動自1900年後便退出奧運舞台，睽違120多年後重返五環盛會，意義非凡。

據The Press-Enterprise報導，板球歷史可追溯至16世紀，如今是全球第二大受歡迎運動，特別在南亞、英國、澳洲 等地，擁有龐大觀眾群。Fairplex將為板球建設專屬比賽場館，預計改造現有用地並興建全新體育設施，以符合國際賽事標準。

波莫那市長桑多瓦爾（Tim Sandoval）表示，能代表城市迎接奧運板球賽事，他深感榮耀。這不僅是國際體育時刻，更是讓全世界認識波莫那的契機。

根據市府與奧運組委會簽署的協議，波莫那將提供市內公車、路燈燈杆、社區公園等公共空間的優先廣告權，用於宣傳2028奧運。市府同時承諾，賽事期間將不舉行其他可能影響奧運運作的大型活動或會議，以確保交通、安保與公共資源能全力支援奧運籌備。

市府官員表示，成為奧運比賽城市，不僅能帶來全球曝光，更將推動地方觀光、餐飲及商業發展，預計將為社區創造良好經濟效益。

2028年夏季奧運與帕運將由洛杉磯主辦，賽事預定於2028年7月至8月舉行。這將是洛杉磯繼1932年與1984年後，第三度舉辦奧運，成為美國第一個三度承辦奧運的城市。

波莫那成為比賽城市後，將與洛杉磯、英格伍（Inglewood）、長堤、巴沙迪那、亞凱迪亞 、工業市等多個地區，共同構成「南加奧運場館群」及賽事地點，分擔多項重要賽事。板球比賽預計吸引大量國際觀眾，尤其來自印度、巴基斯坦、英國與加勒比海地區的球迷。