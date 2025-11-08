我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

洛杉磯市裸男闖公寓施暴 遭79歲屋主開槍擊斃

洛杉磯訊
一名裸男闖入洛杉磯影視城的一棟公寓內，還攻擊79歲房東，結果遭房東開槍擊斃。（示意圖；取自Pexles）
一名裸男闖入洛杉磯影視城的一棟公寓內，還攻擊79歲房東，結果遭房東開槍擊斃。（示意圖；取自Pexles）

洛杉磯市影視城（Studio City）7日發生驚悚的闖入槍擊案，一名赤裸闖入者在公寓內攻擊79歲房東，結果遭後者開槍擊斃。房東雙腿骨折，送醫治療。警方表示，案件仍在調查中。

洛杉磯市警局（LAPD）指出，事件發生於7日上午約7時10分至15分之間，位於影視城Tujunga大道4500街區、靠近101號公路匝道附近的一棟公寓大樓。警方最初接獲報案稱，現場傳出槍聲，「疑似有非法闖入事件」。

警方調查顯示，一名赤裸男闖入公寓，屋內當時有兩女子。根據LAPD發言人說法，兩女子大聲喝斥他「出去！」79歲房東隨後前往協助。這名裸男對房東發動攻擊，將其猛烈摔擲，導致其雙腿骨折。

洛杉磯市警局警官Warner Castillo說：「這名79歲男子當時出於自衛，向嫌犯開了三槍。」赤裸闖入者中彈倒地，當場死亡。洛杉磯市消防局指出，受傷房東被送往附近醫院，目前傷情較重，兩女性沒有受傷。

一不願具名的女目擊者說：「我聽到一女子大喊，於是望過去，看到一個赤裸男。一開始我以為是不是發生火災，為什麼他會裸體走出來？結果看到那位年長男在院子裡，那裸男闖進他們的圍欄後，隨即傳出槍聲。此後裸男倒地，年長男也倒在地上，接著又開了兩槍。」

警方封鎖現場調查，並搭起遮棚勘驗證物。初步調查顯示，死者為赤裸闖入者，目前身分尚未公布。洛杉磯市警局表示，尚不清楚衝突起因，及闖入者為何裸體。案件仍在調查，警方呼籲民眾若掌握線索，請與LAPD聯繫。

