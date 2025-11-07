47年如一日力挺台灣 資深僑領陳文石 獲聘台政院政務顧問

我的頻道

本報記者/洛杉磯報導
現年82歲的資深台僑、前民進黨美西黨部主委陳文石，近日獲中華民國行政院聘任為政務顧問。（陳文石提供）
現年82歲的資深台僑、前民進黨美西黨部主委陳文石，近日獲中華民國行政院聘任為政務顧問。（陳文石提供）

現年82歲的資深台僑、前民進黨美西黨部主委陳文石，近日獲中華民國行政院聘任為政務顧問，任期一年。對於這項榮譽性職務，陳文石表示，他始終堅持為台灣付出，「這不是為了名或利，而是一份對台灣民主自由的熱忱與責任」。

雖年事已高、行動略顯不便，陳文石仍積極參與台灣相關活動，長年以來默默出錢出力，協助僑界推動台灣民主與國際參與。他強調：「台灣這個名字得來不易，尤其歷經戒嚴時代的恐懼，更深刻體會自由的可貴。」

1979年，陳文石在台灣事業有成，擁有穩定的經濟基礎與生活條件，卻毅然放棄一切，選擇移民美國。他表示，當時出國是為進修與開拓視野，但在接觸到美國自由民主的制度後，內心受到極大觸動，也因而投身台灣民主改革運動的海外組織。

從發起串聯、到參與募款與僑社動員，陳文石長年在海外持續聲援國內民主運動，至今已逾47年，始終無怨無悔。陳文石目前定居美國，仍活躍於台灣人社團與相關議題，凡遇活動需要支持，他總是主動伸出援手。他說，「很多時候只要有人說需要幫忙，我就會主動參與。支持台灣的自由民主，完全是出於我內心的熱忱。」

對於獲聘為行政院政務顧問，陳文石表示，這份榮譽是對他多年來為台灣出錢出力的肯定，但他仍以平常心看待，強調不會因此改變初衷，未來仍會持續為台灣發聲、支持台灣。

中華民國 民進黨 移民

