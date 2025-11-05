我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

聖谷人買載貨電動自行車 最高折2000元

記者王若然／聖蓋博綜合報導
符合條件的民眾購買載貨電動自行車，最高可獲2000美元補助。（聖蓋博谷政府聯盟提供）
符合條件的民眾購買載貨電動自行車，最高可獲2000美元補助。（聖蓋博谷政府聯盟提供）

聖蓋博谷政府聯盟（SGVCOG）4日宣布，推出載貨電動自行車（cargo e-bike）優惠券項目。聖蓋博谷居民或低收入家庭購買載貨電動自行車，最高可享2000美元折扣。

根據聖蓋博谷政府聯盟，該項目是為進一步實現該組織推動可持續交通，減少交通堵塞，減少溫室氣體的目標。該項目可為居民短途行程提供更健康、有效率的交通選擇，在減少環境汙染同時，鼓勵民眾選擇更健康的出行方式。

符合條件的民眾，在購買符合條件的載貨電動自行車時，可以享受最多2000美元折扣。第一輪申請即日起開放至11月17日中午12時。申請網址為：http://www.sgvcog.org/go-sgv，未來將有更多輪的申請開放。

符合條件的申請人，必須為低收入家庭或居住在聖谷城市的居民，包括阿罕布拉市、艾爾蒙地、蒙特利公園市、羅斯密市、聖蓋博市以及南艾爾蒙地市。申請人在申請時，必須提供相應證明文件，並完成時長為三小時的電動自行車安全訓練課程。

根據聖蓋博谷政府聯盟，載貨電動自行車的用處多多，既可以載小孩子，也可以載日常雜貨以及設備。

克萊蒙市（Claremont）市議員暨聖蓋博谷政府聯盟協會主席里斯（Ed Reece）表示，「載貨電動自行車為家庭提供實用且永續的出行方式，無論是採買日用品、通勤上班，或是接送孩子上學，都相當方便。透過這項計畫，居民有更多選擇，能以更健康、更環保的方式出行，並減少本區的碳足跡。」

除購買載貨電動自行車，聖蓋博政府聯盟還推出各種電動自行車租賃項目，包括普通版電動自行車，每月租價25至69美元不等，退伍軍人、老年人、學生的價格較優惠；運貨電動自行車的月租價則為99美元至149美元不等。詳情可見：https://www.gosgv.com/。

