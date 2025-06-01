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亞美公義促進中心CEO將卸任

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亞美公義促進中心執行長 Connie Chung Joe轉任亞美慈善機構總裁兼執行長。（AJSOCAL提供）
亞美公義促進中心執行長 Connie Chung Joe轉任亞美慈善機構總裁兼執行長。（AJSOCAL提供）

加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）執行長 Connie Chung Joe 即將卸職，轉任Asian Americans/Pacific Islanders in Philanthropy (AAPIP）總裁兼執行長。

在過去五年中，Connie帶領亞美公義促進中心經歷了一段轉型的篇章、在 COVID-19 疫情期間對抗反亞裔仇恨、帶領社區度過蒙特利公園市農曆新年槍擊事件，並致力於建立多元文化聯盟、提升亞太裔選民權利與政治代表性，足跡遍及洛杉磯、橙縣及全加州。

Connie分享說:「當我準備卸下 AJSOCAL 執行長的職務時，我心中充滿對這個組織及我有幸共事的員工們的堅韌、影響力以及成就感到無比自豪。AJSOCAL 是一個重要的機構——一個健康成長並在亞太裔運動中發揮不可或缺作用的機構。雖然我仍深切關心亞太裔議題，但從區域性的社區工作轉向全國性的慈善領域，將讓我能以不同方式回應社會需求、發揮影響力。」

Connie將在南加州亞美公義促進中心任職至 2025 年 7 月。在她離任後，AJSOCAL 資深幕僚長Aileen Louie將暫代執行長一職。全國性的執行長遴選即將展開，將由董事會遴選委員會與 Maneva Group 合作領導。

加州 南加 蒙特利公園市

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