禁食捆綁 寄養家庭6孩長期遭虐

南加勝利谷（Victorville）一寄養家庭涉嫌長期虐待六名寄養兒童。（KTLA電視台截圖）

南加 內陸聖伯納汀諾縣地方檢察官安德森（Jason Anderson）14日表示，勝利谷（Victorville）一戶寄養家庭，涉嫌長期虐待六名寄養兒童，包括勒頸、禁食、捆綁與毆打。受害者年齡最小僅4歲，最年長者16歲，已在該家庭居住達十年之久。

據The Press-Enterprise報導，該案由一名16歲少女2月勇敢報警揭發。她離家前往超市，並設法聯繫執法部門，揭開這起駭人的虐童案。檢方指出，受害者曾被膠帶綁住、數日未獲食物與水，甚至每日遭毆打。一些孩子將遭遇記錄在日記中，並拍下照片作證據。

根據檢方說法，涉案60歲的Kenneth Key、其妻Tina Key以及他們23歲女兒Katlynn Key，在12日被逮捕，14日被起訴六項重罪與一項重度兒童虐待罪。

被告三人的保釋金各為100萬美元，地方檢察官辦公室已提出動議，要求提高保釋金額。被告15日在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）高等法院透過視訊過堂，目前尚無律師代表三人發表回應。

案發後，外界質疑社福體系是否出現重大疏失。依規定，社工應定期探訪寄養家庭，但多年來卻未能發現孩子們遭遇虐待。檢方表示，有跡象顯示，當社工造訪時，孩子們被迫「照本宣科」，導致外人難以察覺異常。

目前，六名受害兒童已被安置在安全地點，接受全面健康與心理評估。初步檢查顯示，部分兒童身上有疤痕，但無明顯重度發育遲緩現象。

安德森指出，這起案件的受害孩童有正常外出上學，未接受虛假的「自學」教育，這可能是孩子們最終能尋求外界幫助的關鍵因素。至於三名被告施虐動機，檢方目前尚未透露，仍在進一步調查中。