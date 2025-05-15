芮星音樂藝術學院夏季音樂營報名 師資優 設備頂級
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巴沙迪那芮星音樂藝術學院（Rising Stars Institute）首届夏季音樂營開始報名啦，包括弦樂和歌唱，從兩歲的音樂啟蒙，到青少年的水準提升和演出台風訓練，都有學習空間，學藝又好玩。
芮星音樂藝術學院創辦人和校長Rainee Lu也是樂隊主唱，同時是創作歌手。她表示，音樂藝術學院專注唱歌和樂器類訓練，比如吉他、架子鼓、鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、長笛和薩克斯風等，都是受歡迎的課程，由於音樂老師大多是天賦型音樂人，而且有很多演奏和演出經驗，所以教授方式寓教於樂。
比如樂隊鋼琴手是美國爵士鋼琴家Jamael Dean，曾獲邀參加第58屆葛萊美獎爵士樂錄音會錄制；樂隊爵士吉他手Sam也擅長尤克里里、貝斯和鋼琴；樂隊鼓手Brandon曾在史丹福大學擔任節奏組導師；Rainee Lu則負責聲樂課程，包括孩童的音樂啟蒙，以及歌唱愛好者的一對一教學或團課，都可以量體裁衣，因材施教。
芮星音樂藝術學院2024年6月創辦。Rainee表示，他們有最頂級的音樂設備、5000呎教室、從2歲半到4歲的啟蒙，一直到青少年音樂課程。
首届音樂夏令營從6月9日至8月22日，前後兩個半月，每周一到周五上課，每個周期有不同主題，分為二至六歲、七至13歲、14至18歲三組，參加弦樂營需要一定的彈奏基礎，聲樂則可以從零基礎開始。學費490美元，打電話當天報名可享10%優惠，選第二組再折20%。
Rainee表示，音樂學院所有課程都可免費30分鐘。詳情可洽Rainee老師，微信81836406（請註明來意），或簡訊626-620-1911。
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