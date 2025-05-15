芮星音樂藝術學院夏季音樂營報名 師資優 設備頂級

芮星音樂藝術學院創辦人和校長Rainee Lu（左三）也是樂隊主唱和創作歌手。（芮星音樂藝術學院提供）

巴沙迪那芮星音樂藝術學院（Rising Stars Institute）首届夏季音樂營開始報名啦，包括弦樂和歌唱，從兩歲的音樂啟蒙，到青少年的水準提升和演出台風訓練，都有學習空間，學藝又好玩。

芮星音樂藝術學院多名音樂教師參加《音為夢想》歌唱大賽並擔任評委。（芮星音樂藝術學院提供）

芮星音樂藝術學院創辦人和校長Rainee Lu也是樂隊主唱，同時是創作歌手。她表示，音樂藝術學院專注唱歌和樂器類訓練，比如吉他、架子鼓、鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、長笛和薩克斯風等，都是受歡迎的課程，由於音樂老師大多是天賦型音樂人，而且有很多演奏和演出經驗，所以教授方式寓教於樂。

巴沙迪那芮星音樂藝術學院應邀在聖蓋博谷華人社區大型活動上表演。（芮星音樂藝術學院提供）

比如樂隊鋼琴手是美國爵士鋼琴家Jamael Dean，曾獲邀參加第58屆葛萊美獎爵士樂 錄音會錄制；樂隊爵士吉他手Sam也擅長尤克里里、貝斯和鋼琴；樂隊鼓手Brandon曾在史丹福大學 擔任節奏組導師；Rainee Lu則負責聲樂課程，包括孩童的音樂啟蒙，以及歌唱愛好者的一對一教學或團課，都可以量體裁衣，因材施教。

芮星音樂藝術學院創辦人和校長Rainee Lu也是樂隊主唱和創作歌手。（芮星音樂藝術學院提供）

芮星音樂藝術學院2024年6月創辦。Rainee表示，他們有最頂級的音樂設備、5000呎教室、從2歲半到4歲的啟蒙，一直到青少年音樂課程。

首届音樂夏令營從6月9日至8月22日，前後兩個半月，每周一到周五上課，每個周期有不同主題，分為二至六歲、七至13歲、14至18歲三組，參加弦樂營需要一定的彈奏基礎，聲樂則可以從零基礎開始。學費490美元，打電話當天報名可享10%優惠，選第二組再折20%。

Rainee表示，音樂學院所有課程都可免費30分鐘。詳情可洽Rainee老師，微信 81836406（請註明來意），或簡訊626-620-1911。