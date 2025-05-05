亞裔共和黨婦聯創辦人黃趙企晨孫女 世報母親節慶典高歌

黃趙企晨（左）和她的明星孫女Blythe Abigail Su-Ren Schulte（右）。（記者楊青／攝影）

加州亞裔共和黨婦女聯盟創辦人黃趙企晨的混血孫女Blythe Abigail Su-Ren Schulte，3日在世界日報母親節 慶會暨模範母親頒獎典禮上一展甜美歌喉，為祖母和全場的母親們獻唱，獲得全場不斷地「哇！」讚美聲。

柏克萊加大 音樂系畢業的Blythe Abigail Su-Ren Schulte，從小展示優秀的語言和音樂天賦，早在小學和中學期間就無數次為華洋社區大型活動獻唱國歌，黃趙企晨更是以孫女的音樂才華自豪，早期的社群媒體上不時可見到她與朋友分享孫輩們的各種活動，羡煞旁人。 Schulte當天的無樂器伴奏清唱，聲如天籟，果然不凡。

作為本年度世界日報評出的模範母親之一，黃趙企晨特別感謝感謝家人的陪伴和支持。她曾擔任阿罕布拉學區教委委員和主席，也曾擔任聯邦菸酒槍枝控制委員會委員，同時還要兼顧家庭和神學院事務。她說，父親一直是自己的精神楷模，父親一生勤奮，到80多歲獲得博士學位。

她的家庭成員來自世界各地，目前全家人口已超過150人，多元化的家庭，讓她更加學會友愛、包容、溝通和相互支持。