長堤市拆除瑪麗皇后號旁老英格蘭村 打造活力安全空間

長堤市實施對Old English Village拆除計畫。（KTLA電視台）

南加州 重要的港口城市之一長堤 市（Long Beach），近日舉行「老英格蘭村」（ Old English Village）拆除儀式。該地位瑪麗皇后號(queen mary)旁，市府表示，拆除作業將為這艘歷史船周邊打造更安全、更有活力的新空間。

據KTLA電視台報導，長堤市長理查森（Rex Richardson）表示，「此舉是為致敬過去，建設未來，並迎接瑪麗皇后號的新起點。這項計畫消除不安全的基礎設施，解決安全隱憂，並開放這片關鍵空間，讓我們能更好地服務未來到長堤的數千名遊客，無論是瑪麗皇后號、各類節慶活動，還是嘉年華郵 輪。」

「老英格蘭村」建於1972年，模仿英國傳統建築風格，曾是受歡迎的旅遊景點。這個小型村落的設計，包括典型的英國建築元素，如紅磚外牆、歐式屋頂和古典的街道風情，讓遊客彷彿來到英國的某個小鎮。但過去近五年處於閒置狀態。2025年4月初，長堤市府開始拆除工程。

整個工程耗資約140萬美元，預計將於5月完成，內容包括在這塊四分之一英畝的場地上鋪設全新瀝青地面。

瑪麗皇后號總經理Steve Coloca表示，這不僅是瑪麗皇后號的重要時刻，也是整個長堤市令人振奮的新發展。