海灘深夜頻傳女性受害 聖塔蒙尼卡擬宵禁

聖塔蒙尼卡近期深夜接連發生針對女性暴力案件，市府研擬對海灘實施宵禁。（KTLA 5電視台）

據abc7、KTLA 5等多家電視台報導，洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）近期接連發生多起針對女性的深夜暴力事件，包括一名女子2月被發現陳屍海灘睡袋內，以及一女子遭休旅車撞死。為提升治安、保障民眾安全，市長內格雷特（Lana Negrete）在市議會中表示，市府正研擬在夜間對海灘實施宵禁 。

內格雷特指出，這些案件多發生在深夜或清晨天未亮時，視線不佳，治安風險升高。她說：「近期幾起案件均與我們的海灘有關，受害者多為年輕女性，已構成公共安全危機。」除上述事件外，過去也曾發生青少年在海灘派對中遭槍擊，促使外界再度關注是否應加強夜間管制。

針對宵禁構想，社區反應兩極。居民方特勒羅伊（Pablo Fontleroy）認為，封閉海灘無法有效解決問題，應優先增派警力。「聖塔蒙尼卡是觀光 地，應比照紐約時代廣場配置步巡警察。現在除非發生重大事件，平時幾乎看不到警方。」內格雷特坦言，市府預算有限，無法支應全天候巡邏，因此考慮以宵禁作為替代方案。

部分市議員則擔憂宵禁會影響清晨活動的民眾。市議員拉斯金（Ellis Raskin）建議設立彈性機制：「若有民眾凌晨4時需要慢跑，或許可列為例外，但仍須兼顧整體安全。」目前宵禁提案尚無具體執行計畫，仍處初步討論階段，距離正式實施尚有一段距離，並須通過加州 海岸委員會（California Coastal Commission）審核。過去，該委員會曾駁回類似提案。

外地遊客也表達反對意見，認為海灘屬公共空間，不應限制出入。「這是大家共享的地方，怎麼可以關起來不讓人用？」居民科波拉（Trevor Coppola）也表示，他習慣夜間外出，若宵禁實施，將影響日常生活。目前市府與加州海岸委員會正式磋商時間尚未確定。