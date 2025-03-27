洛杉磯縣海灘出現中毒海豹 民眾應速通報勿靠近

洛杉磯縣海灘出現中毒海豹，民眾發現應該趕緊通報。（美聯社）

洛杉磯 縣各處海灘近一個月來出現中毒的海豹、海獅、海豚，牠們的病徵是神情呆滯，因為有毒物是神經毒「多莫西酸」（domoic acid）。動保組織示警，千萬不要靠近中毒的牠們，因為部分可能突然攻擊，海豚則可能因為人類包圍而緊張到心臟病 發。

專家提醒，不要靠近50呎以內，也不要忙著自拍，該做的是趕緊通報洛杉磯市聖彼渚（San Pedro）的「海洋哺乳類救援中心」（Marine Mammal Care Center），電話為800-399-4253。或是「國家海洋暨大氣總署」（National Oceanic and Atmospheric Administration），網址為https://www.fisheries.noaa.gov/report#west-coast-california---live-animal-response。

海洋哺乳類救援中心執行長John Warner指出，多莫西酸來自氣候變遷 引發的「藻華」，海藻過度繁殖則是因為海水溫度升高，加上近期的大雨導致大量硝酸鹽沖入海裡，成為海藻最佳的食物。他說，大型的多莫西酸中毒本來是三至七年發生一次，但未來的頻率會更密集。

南加上次出現大量海洋哺乳類中毒事件，其實僅在兩年前。2023年的災難導致至少千頭海獅死亡，但這次至今，中心已經收容了140頭、逼近上限，海灘上還有更多無法收治的，數量比2023年還多，因此John Warner擔心，今年的中毒事件受害者可能比兩年前還多。

而且，這次以身強體壯的公海獅居多，當年還要搜救人員費盡力氣才能制伏的公海獅，這次連反抗能力都沒有，John Warner說「毒害之猛烈可見一斑」。

雖然中了多莫西酸的毒，海豚多數會死，各處海灘累計已經發現50多頭海豚，但是海獅如果送醫，還有50%至65%的機會生還，但重點還是要快。