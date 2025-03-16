核桃市闖空門 一周兩家華人受害

兩賊翻墻進入後院並打破後院起居室落地門進入J先生家洗劫。（J先生提供）

核桃 市最近十天發生至少四起入室盜竊和闖空門事件，多次被評為全國最宜居的小城亮起治安紅燈。值得注意的是，近期的入室偷盜案都發生在星期一上午戶主出門上班或外出辦事期間，而且歹徒都選擇打破後院落地門的方式，在數分鐘洗劫後迅速逃離。

四起入室盜竊案件發生在3月3日至3月10日之間，其中三起集中發生在3月3日。受害家庭華洋均有，其中至少兩戶是華人 家庭，其中一戶因正好有人在家，歹徒無法得手。

華人受害戶主J先生表示，他家住在離警察局不到五分鐘的安靜社區，搬來12年，第一次被盜。他說，3月3日上午他和家人8點55分左右開車出門，保全系統顯示8點56分歹徒的車子就出現在他家門口，兩三分鐘後，兩名歹徒已翻牆進入他家後院，9點04分歹徒翻遍了整個屋子後乘車逃走，前後不到八分鐘。

J先生表示，他家安裝在戶外的保全系統顯示，當天上午8時剛過，歹徒乘坐的一輛紅色汽車已開始在他家附近蹲點，戶外攝影機看到紅車在他家附近轉了五到六次，一度在他家對門鄰居門前停下，但因為當時急於出門，J先生和家人並沒有意識到情況異常。但沒想剛離開家，歹徒就闖空門。

J先生家的保全系統顯示，作案有三人，其中一人留在車上，兩人翻牆入室偷盜。因為很多民宅的保全系統為觸碰報警，拉開窗戶或者房門時，安全系統會報警，所以盜賊直接打破後院落地玻璃入室盜竊，沒有打開房間和車庫之間的門，以免觸動警鈴。開車的人將汽車開離現場並在戶外放風，屋裡屋外雙方用手機聯繫，裡面作案完畢，汽車迅速開回現場接人逃逸。

雖然只有短短八分鐘，但J先生的家被翻個底朝天。「我們的三個臥室，還有廚房、洗澡間、洗衣間，全部被翻透」。J先生表示，他家臥室衣櫥所有的衣服都被翻遍，床頭櫃全部打開，所有的沙發座墊全部被翻過來，洗衣間的壁櫥全部翻遍，廚房櫃子全部被打開翻過。「我們的護照 和社會安全卡和一些重要文件全部被偷走」。J先生表示，雖然錢財沒有遭受重大損失，但重要個人文件被盜則後患無窮。這些天，他們一直忙著到銀行備案，凍結所有的銀行卡，護照和社安卡挂失和重辦等等。

J表示，他和父母在核桃市居住30多年，自己買房在核桃市也住了12年多，因為覺得社區安全，雖然家裡的保全系統和手機相連，但沒有開啟報警功能，萬萬沒想到會被盜賊闖了空門。

事實上在J家被偷的當天上午，相距不到3哩的另外兩戶住家也遭入室偷盜。一名受害屋主在社交平台上表示，3月3日上午7點多，他們剛剛出門上班離家不久，就被人闖空門，他家的保全系統拍到的同是一輛紅色汽車，兩賊入室盜竊，一賊外面放風。

J表示，案發後他致電核桃市府有關人員，「我得到答案時，核桃市2024年的社區犯罪率比2023年下降，而且市府增加了2萬美元警察巡邏加班費。」