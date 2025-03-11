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南加5人詐領330萬失業補助 被起訴

編譯胡立宗／綜合報導
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聯邦司法部日前宣布，對五名南加嫌犯提起一項銀行詐欺指控，其中還有一名公路巡警調度員，他們合謀在新冠疫情期間詐領了330萬美元的聯邦失業補助。嫌犯身分為：

來自洛杉磯縣蘭卡斯特（Lancaster）、44歲的Janet Clarise Gloria Theus（T女）；T女之母、78歲的Diane Clarise Theus（T母）；洛縣卡森市（Carson）、24歲的Dailen Spears（S女）；洛縣康普頓（Compton）、57歲的Erica Abson Robins（R女），公路巡警調度員；R女先生、62歲的Ronald Lee Robins（R男），當時仍因一級竊盜在州立監獄服刑。

他們在2020年4月至2022年7月間非法蒐集個人資料，冒領293人在疫情期間的聯邦失業補助， 總金額達330萬美元。

其中169件的事主不滿18歲，106件不滿10歲，還有17件正在服刑。

除了五人都被控一項銀行詐欺，每個人還有其他罪名：R女利用職務盜取囚犯個資，並透過獄中服刑的先生R男蒐集其他犯人的個資，T女與T母因此得以冒領補助。

T女因此額外加控四項銀行詐騙，T母與R女加控兩項銀行詐騙，T女、T母、R女、R男加控非法使用器具。R女、R男被捕，S女、T女、T母自首。 審判日訂4月29日，R女與S女可以1萬美元保釋，R男還要等拘留庭裁定。

如果全部罪名成立，最高刑期可達30年。T女、T母、R女、R男因盜用器物還可能多加10年刑期。

加州失業補助盜領情況普遍，如果還有其他案件的線索，可以撥打聯邦司法部災害詐騙專線866-720-5721，或上司法部網站通報（justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form）。

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