洛新動議 所有寵物要裝跟蹤芯片 180萬寵物面臨上牌

洛杉磯市25日通過一項動議，要求所有的寵物都植入跟蹤芯片，全市180萬隻寵物面臨上牌。（記者楊青/攝影）

期望減少丟失動物的數量、減少轄區六處動物收容所過度擁擠的壓力，洛杉磯 市公園/藝術/圖書館/社區發展委員會25日通過一項動議，要求所有的寵物 都植入跟蹤芯片。該動議預期很快提交洛杉磯市議會討論表決，全市180萬隻寵物面臨上牌。

洛市公園/藝術/圖書館/社區發展委員會25日通過此一動議。該委員會還要求洛市動物服務部和其他相關部門制定為期一年的試點計劃，加快寵物植入跟蹤芯片。

洛市目前向每隻接受芯片植入手術的寵物徵收15美元手續費，無力支付寵物手續費的民眾則可申請豁免補助。與此同時，民眾如果從城市收容所收養的動物，也會被登記並植入跟蹤芯片。

据洛杉磯市動物管理中心統計數據，洛杉磯市民目前大約擁有240萬隻寵物，其中約25%也就是大約60萬隻體內裝有芯片，另有180萬隻寵物則是自由生長，沒有被植入跟蹤芯片。洛市動物管理部門表示，如果所有的寵物體內都植入芯片，總花費約為540萬美元。

根據洛杉磯縣的規定，四個月或以上的狗和貓必須植入芯片，寵物主人須向動物管理部門提供寵物的地址和電話號碼。為推動此一規定，洛縣 每兩周一次在六個地區舉辦寵物疫苗接種診所和動物護理中心，居民可以付費7.5美元為自己寵物植入芯片。洛縣的價格比洛杉磯市便宜一半。

不過政府強行要求居民寵物植入芯片的規定一直遭到部分居民質疑。有居民舉例說，洛縣多年來強制要求動物植入芯片，但實際上丟失的寵物僅有11%被找回，平安回到主人身邊。不少居民認為，政府應該讓居民自由管理自己的寵物，而不是變成政府行為，尤其是絕大多數寵物平常都在家，出門也使用繩套，要求寵物植入芯片多此一舉。