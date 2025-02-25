紀念228 洛杉磯僑界盼防暴行護權益

來自台灣、香港、新疆、緬甸、墨西哥等社區的代表回顧歷史，探討預防政府暴行，保護弱勢群體的基本權益。（記者楊青/攝影）

台灣人公共事務會洛杉磯 分會（FAPA-L.A.）23日舉辦「紀念二二八事件 ，跨族群防止政府暴行」研討會，來自台灣、香港、新疆、緬甸、墨西哥等社區的代表回顧歷史，探討預防政府暴行，探討保護弱勢群體的基本權益。

台灣人公共事務會總會長陳俊言表示，今年是洛杉磯台灣人公共事務會第九年舉辦二二八事件紀念活動，也是規模最大的一年，希望通過對事件的回顧，啟發全球各地被迫害族群和團體分享經歷，還原歷史真相。 台灣人公共事務會總會長陳俊言表示，希望通過回顧二二八事件，啟發全球各地被迫害族群和團體分享經歷，還原歷史真相。（記者楊青/攝影）

發生在1947年的台灣二二八事件至今78年。陳俊言表示，現在越來越多的美國人了解二二八事件，但在90年代中期前，很少美國人瞭解。受二二八事件牽連，當年很多人被迫離開台灣，其中包括醫師、工程師和專業人士，直到1996年，這些人才被允許回台灣。陳俊言的父母，當年就是受事件牽連而被迫背井離鄉。包括洛杉磯地區很多台灣第一代移民，被迫離開台灣後在美白手起家，一切重新開始，經歷很多磨難。他們的第二代現在檢討歷史，希望美國社會更多人瞭解台灣歷史真相，他說，台灣人公共事務會的目的，就是幫台灣站出來，讓美國和世界看到。

洛杉磯台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，之前美國社會對二二八事件不重視，近年的維吾爾族人遭遇和緬甸種族屠殺，都沒有得到美國和國際社會應有重視。 洛杉磯台灣人公共事務會洛杉磯分會副會長吳兆峯認為，台灣人公共事務會有責任讓全世界都知道二二八事件的真相和經過。（記者楊青/攝影）

來自維族的代表在研討會上分享新疆地區「教育營」的情況。