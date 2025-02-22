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世報2025理財稅務講座╱小企業報稅如何避責 稅務局3/1解惑

記者王若然／洛杉磯市報導
加州稅務局納稅人權益倡導辦公室的戴維斯（Lucius C. Davis III）將帶來小企業納稅知識的講座。（戴維斯提供）
加州稅務局納稅人權益倡導辦公室的戴維斯（Lucius C. Davis III）將帶來小企業納稅知識的講座。（戴維斯提供）

世界日報「2025理財稅務講座」將於3月1日周六在洛杉磯世界日報大樓四樓舉辦，屆時加州稅務局（State of California Franchise Tax Board）官員到場為大家講解小企業報稅須知。歡迎小企業主到場聆聽資訊，把握與加州稅務局專家面對面溝通的好機會。

加州稅務局納稅人權益倡導辦公室職員戴維斯（Lucius C. Davis III）將在現場普及小企業納稅知識。戴維斯介紹，他的職責就是在加州各地為小企業答疑解惑，避免他們事後被加州稅務局追責。

戴維斯介紹，小企業形式通常包括單人擁有企業（sole proprietorship）、合夥企業（partnership）、企業（corporation）以及有限公司（limited liability company，LLC）等，屆時將對這幾種企業分別說明，並解釋重要的報稅政策。

戴維斯說，知道這些報稅政策「很重要。」他舉了一個常見的例子：一個初始小企業在註冊成立後，第一年決定不營業，沒有收入。第二年開始企業營業有了收入，業主這時才開始繳稅，但發現已經欠下FTB數百、上千元的罰款和利息。戴維斯說，報稅應該從企業成立第一年就開始，而不是從營業開始起算。這些罰款對於剛剛創辦的小企業是很大的負擔。因此，了解這些報稅知識非常重要。

戴維斯擁有數十年的小企業納稅經驗。在加州稅務局納稅人權益倡導辦公室工作之前，戴維斯是加州稅務局小企業納稅分析師。他個人也是位小企業主，經營生意10年以上。在此之前，他還是海外專業籃球運動員，從業13年。

「2025世界日報理財稅務講座」將於3月1日在世界日報大樓四樓舉行，活動免費入場，免費停車，不須事先報名。時間是上午9時至下午3時，地點為1588 Corporate Center Dr.，Monterey Park，CA 91754。除了戴維斯演講的小企業納稅主題，還有稅務專家講解川普新稅法對個人和企業的影響，財富增長與退休計畫等主題演講。

加州 報稅 世界日報

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