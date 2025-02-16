羅蘭高中華裔女生車禍 家長盼協尋肇事逃逸者

受害女孩的家長發文，徵集車禍目擊者。（社群截圖）

羅蘭高中（Rowland HS）一年級華裔女生王冬月（Dongyua Wang），14日清晨在上學路上被汽車撞傷，已做完開顱手術目前仍在觀察中，但肇事者逃逸。事發地點在羅蘭岡 Paso Real街與Colima大道交會的十字路口。「社區治安人人有責」（TACF）組織正協助尋找更多目擊者。

女孩的父親當天發出的訊息指出，「2月14日早上7點到7點20左右，我女兒發生車禍，我女兒騎著一輛粉色電動車，應該是經過斑馬線時被撞的。目前女兒還在ICU（加護病房），但是並沒有找到肇事者，請大家幫忙 有經過這個路口的朋友，有看到或者行車紀錄有錄到的朋友請幫忙聯繫一下，如果有幫助必有重謝」。

「社區治安人人有責」（TACF）有一位會員發文表示，這個小女生受傷嚴重，一位「社區治安人人有責」的理事與他們同住在一個社區，就是在韓國超市旁邊的移動屋（Mobile home）社區。這位理事說，受傷女孩的父母親都在醫院陪伴著女孩，女孩剛做完開顱手術，顱內出血顱骨骨折，這三天內是觀察重點，不能探視。」

社區目擊者請報告警局或家長，記者致電洛杉磯縣警察局 (LASD) 核桃 /鑽石吧 警局（Walnut/Diamond Bar Sheriff's Station） 626-965-6627，該警分局為羅蘭岡社區提供服務。詢問該起車禍，但值班警察表示，該分局目前還沒有收到該起車禍的事故報告。