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大S流感驟逝 華人驚心打疫苗

記者邵敏╱洛杉磯報導
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醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏╱攝影)
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏╱攝影)

大S盛年驟逝的噩耗，驚動南加社區，不少華人趕緊接種流感疫苗，並感慨「打疫苗還是很有必要。」醫療專家也指出，「現在接種流感疫苗保護自己，還不算太晚」。

洛杉磯縣亞凱迪亞華人Sofia陳是大S粉絲，年齡也相仿。Sofia 2日晚驚聞偶像去世噩耗，非常難受，「沒有想過正當四十多歲的盛年，大S會因流感去世。」這位華人居民第二天趕到CVS藥房接種流感疫苗，「前幾年新冠疫苗讓人厭煩，今年原打算什麼疫苗都不接種，我也從不把流感當回事；但現在突然覺得，保命要緊，還是要打疫苗」。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）鑽石吧診所家庭醫師鄭卓漢指出，每年接種流感疫苗，是保護自己免受流感、潛在嚴重健康後果侵害的第一步，也是最重要一步。他認為，打疫苗可以降低住院、加護病房入院、中風和心臟病發作的風險，對患有流感重症風險較高者、醫護人員、以及與老年人或免疫功能低下者一起生活或工作的人來說，接種疫苗尤為重要。

今年流感季節，A型流感病毒株H1N1、 H3N2盛行。鄭卓漢表示，目前的流感疫苗對這兩類病毒株都有效，疫苗約需兩周才能完全發揮作用，這是身體產生足夠的抗體來抵抗流感病毒所需的時間。他同時提到，新冠疫情緩解後，很多人不再接種疫苗，接種流感疫苗的人也在減少，「建議所有6個月及以上的人，都應打流感疫苗，最好接種時間是10月底之前，現在接種也為時不晚。」

鄭卓漢還提到，流感患者發病前三天傳染性最強。當未感染流感的人，將感染者的傳染性呼吸道顆粒吸入鼻子、喉嚨、嘴巴或眼睛時，就會傳播流感。感染者咳嗽、打噴嚏或說話時，這些顆粒就會排出；這些傳染性顆粒可以落在物體表面，並存活一段時間，可能感染那些接觸這些受汙染表面、再觸摸自己臉部的其他人。

他建議，人們身體感覺不適時，應留在家中；人群密集地方要戴口罩；保持良好衛生習慣，常洗手、咳嗽和打噴嚏需捂住嘴；透過打開門窗、運轉風扇空調、以及使用便攜式HEPA過濾器改善空氣流通。這些都是非常有效的流感預防措施。

流感疫苗 大S 華人

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