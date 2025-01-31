「看起來像偷渡客」 公民無辜被ICE留置4小時

康普斯車輛遭到毀損的狀況。（取自NBCLA電視台畫面）

貝克斯菲（Bakersfield）的園丁康普斯（Ernesto Campos）近日在駕車途中遭到ICE 幹員逮捕，理由是偷運無證移民 ，但事後發現該園丁是美國公民，且當時同車的年輕同事正在辦理移民手續，並非偷渡客，然而康普斯還是被關了四小時才被釋放。

除了逮捕可能出於種族偏見，聯邦移民暨海關執法局（ICE）人員還涉及執法過當。康普斯告訴NBCLA，事發當時，他被ICE人員攔下，並在他把車子熄火後要求他交出鑰匙，身為美國公民的他加以拒絕，然後ICE人員就開始威嚇動粗。

現場錄影顯示，一名幹員威脅，「不交鑰匙，我就打破你的車窗」。因為康普斯不願下車，幹員還拿刀刺破他的車胎。康普斯抱怨，幹員只是根據「看起來像」偷渡客就動手還逮人。

加上同事還在跑移民手續，因此ICE幹員就以「偷渡外國人」為由逮捕了他。康普斯最後被關了四小時，然後ICE沒有提出指控就放了他，然後只要他填清單，註明他的財物損失。

NBCLA與ICE聯絡，但就康普斯一事，ICE尚未回應。

墨西哥 政府沿邊境開設11個移民收容中心

針對美國總統川普的10萬人遣返計畫，墨西哥宣布已經開設完畢11個移民收容中心，計畫名為「Mexico te abraza」，意即墨西哥擁抱你。

蒂華納（Tijuana）的中心由服飾倉庫Flamingos Eventos改建，下加利福尼亞省的環境與永續發展部長Mónica Juliana Vega Aguirre表示，到底美國會遣返多少人，各種各樣的猜測都有，但是蒂華納中心已經準備好了，至少能供2600人安全居住，「我們會以溫暖歡迎他們」。

墨西哥總統辛鮑姆 （Claudia Sheinbaum Pardo）在川普就任後一天就已宣布，墨西哥已經做好準備，萬一川普真的要驅逐成千上萬人的話。蒂華納的庇護中心在周末對媒體開放，包括KPBS等媒體入內參觀。